सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये स्मार्ट काम भी कर सकता है आपका ईयरबड्स! इसमें छिपे हुए फीचर्स जानकर कहेंगे- 'काश पहले पता होता'

Earbuds Features: ईयरबड्स का उपयोग म्यूजिक सुनने के लिए किया जाता है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये डिवाइस सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं बना, बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

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Earbuds Features

Earbuds Features: आज के समय में ईयरबड्स सिर्फ गाने सुनने का साधन नहीं रह गए हैं. टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही ये छोटे-से डिवाइस कई ऐसे स्मार्ट फीचर्स से लैस हो चुके हैं, जिनके बारे में ज्यादातर यूजर्स को जानकारी ही नहीं होती. आमतौर पर यूजर्स अपने ईयरबड्स का इस्तेमाल केवल म्यूजिक सुनने या कॉल करने के लिए करते हैं,. लेकिन शायद आपको नहीं पता कि यह छोटा सा दिखने वाला ईयरबड्स कितने कमाल की चीज है. इसमें कइ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलेंगे ‘काश ये फीचर हमें पहले से पता होते.’ तो आइए जानते हैं ईयरबड्स के कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकते हैं.

1. लाइव ट्रांसलेशन में कर सकते हैं मदद

क्या आपको पता है कि ईयरबड्स लाइव ट्रांसलेशन का भी काम कर सकते हैं? हालांकि, यह सुविधा फिलहाल कुछ प्रीमियम ईयरबड्स में ही उपलब्ध हैं जिनमें रियल-टाइम ट्रांसलेशन फीचर मिलता है. इसकी मदद से आप दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति की बात अपनी भाषा में सुन सकते हैं. यात्रा के दौरान यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

2. शोर-शराबे से दिलाते हैं छुटकारा

जब आप ईयरबड्स खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें Active Noise Cancellation (ANC) फीचर होना चाहिए. क्योंकि इस फीचर के साथ आने वाले ईयरबड्स आसपास के अनचाहे शोर को कम कर देते हैं. चाहे आप मेट्रो में हों, फ्लाइट में या किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर, यह फीचर बेहतर ऑडियो अनुभव देता है.

3. फोन को बिना छुए कर सकते हैं कंट्रोल

आधुनिक तकनीक से लैस ईयरबड्स में अब वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी मिलता है. जिसकी मदद से आप सिर्फ आवाज देकर भी किसी को कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं या मौसम की जानकारी ले सकते हैं.

4. फिटनेस ट्रैकिंग में भी हैं मददगार

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आजकल बाजार में कुछ ऐसे एडवांस ईयरबड्स भी मौजूद हैं जिनमें सेंसर दिए जाते हैं, जो आपकी वॉकिंग, रनिंग और वर्कआउट गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं. इस तरह छोटा-सा ईयरबड्स आपकी फिटनेस का भी ध्यान रखता है.

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5. गेमिंग अनुभव को बनाते हैं बेहतर

कई ईयरबड्स में लो-लेटेंसी या गेमिंग मोड मिलता है, जिससे ऑडियो और वीडियो के बीच दूरी कम हो जाती है यह फीचर गेमर्स के लिए काफी फायदेमंद है.

6. खोने पर भी आसानी से मिल सकते हैं

बता दें कि कुछ ब्रांड्स अपने ईयरबड्स में ‘Find My Earbuds’ फीचर देते हैं. इसके जरिए आप ऐप की मदद से अपने खोए हुए ईयरबड्स का पता लगा सकते हैं.

7. एक साथ कई डिवाइस से कनेक्ट

मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी फीचर की मदद से ईयरबड्स को एक ही समय में लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों से जोड़ा जा सकता है. इससे बार-बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, यह फीचर फिलहाल प्रीमियम ब्रांड्स में ही मिलता है.