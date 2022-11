Elon Musk: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के साथ ही बड़ा ऐलान किया है, जिससे ट्विटर यूज करने वाले लोगों को गहरा धक्का लगा है. ट्विटर पर ‘ब्लू टिक’ सब्सक्रिप्शन के लिए अब यूजर्स को पैसे देने होंगे. एलन मस्क की घोषणा के मुताबिक, ट्विटर पर ‘ब्लू टिक’ की कीमत हर महीने आठ डॉलर यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 660 रुपये चुकाने होंगे.Also Read - ट्विटर कर्मियों के लिए बुरी खबर, कंपनी में होने वाली है बड़े स्तर पर छंटनी

बता दें कि एलन मस्क ने मंगलवार को "ट्विटर ब्लू" के एक नए संस्करण की घोषणा की, जिसमें उन्होंने ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करने, उल्लेख करने और सर्च करने में प्राथमिकता के साथ ट्विटर की सदस्यता सेवा के लिए हर महीने आठ डॉलर का शुल्क लेने की योजना बनाई है.

‘Blue Tick’ on Twitter to cost $8 per month, announces Elon Musk pic.twitter.com/M284cos81L

— ANI (@ANI) November 1, 2022