Elon Musk Social Media: टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबके अमीर व्यक्ति Elon Musk की खासियत है कि व्यस्तता के बावजूद वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. खासतौर पर Twitter के जरिए अपने विचार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. लेकिन आपको यह जानकर अचंभा होगा कि Elon Musk अब एक नया नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. इसका हिंट उन्होंने Twitter पर पोस्ट किए गए एक ट्वीट के जरिए दिया है. आइए जानते हैं Facebook और Twitter जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बावजूद आखिर Elon Musk नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं.

Would you consider building a new social media platform, @elonmusk? One that would consist an open source algorithm, one where free speech and adhering to free speech is given top priority, one where propaganda is very minimal. I think that kind of a platform is needed.

— Pranay Pathole (@PPathole) March 26, 2022