एलन मस्क ने उठाया एक और सख्त कदम, सस्पेंड किए जाएंगे सभी पैरोडी ट्विटर एकाउंट

एक के बाद एक कई एनाउंसमेंट करने के बाद एलन मस्क ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है. ट्विटर के नये मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर लिखा है कि बार बार अपनी पहचान बदलने या नाम बदलने वाले एकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा. अगर वो ऐसा नहीं चाहते हैं तो उन्हें अपने एकाउंट को ‘parody’ घोषित करना होगा. बता दें कि मस्क का यह ऐलान ब्लू टिक के लिए $7.99 वसूलने की घोषणा के बाद आया है.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022