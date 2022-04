Elon Musk Smartphone: Tesla के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति Elon Musk एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है. वहीं अब उन्होंने एक ट्वीट के जरिए यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में कोका कोला को भी खरीदेंगे. (Twitter New Boss Elon Musk) ऐसे में हर किसी की नजर अब Elon Musk के अगले कदम पर टिकी हुई है और Elon Musk भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं. ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वह कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं.Also Read - एलन मस्क का ट्विटर का अधिग्रहण टेस्ला को नहीं आया रास, शेयरों में भारी गिरावट; मार्केट कैप 125 अरब डॉलर घटा

Elon Musk कौन सा फोन करते हैं उपयोग

बता दें कि Tesla और SpaceX के फाउंडर और सीईओ और अब Twitter के मालिक Elon Musk अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. इससे तकनीक के प्रति उनके लगाव का अंदाजा लगाया जा सकता है. समय—समय पर कई मुद्दों पर ट्वीट भी करते हैं. उन्हीं के ट्वीट से खुलासा हुआ है कि वह कौन सा फोन उपयोग करते हैं. Elon Musk के पोस्ट पर अक्सर Twitter for iPhone टैग नजर आता है और इससे स्पष्ट होता है कि वह iPhone का उपयोग करते हैं. लेकिन iPhone के कौन मॉडल का उपयोग करते हैं इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. Elon Musk ने भी आधिकारिक तौर पर कभी इस बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है. Also Read - ट्विटर के साथ अगर किया ये काम तो एलन मस्क को देना होगा एक अरब डॉलर, ट्विटर को भी करना होगा Same

Elon Musk का हुआ Twitter

बता दें कि पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर Twitter को लेकर काफी खबरें सामने आ रही ​थीं. यहां तक कि एलन मस्क ने भी एक पोस्ट में कहा था कि Twitter पर फ्री स्पीच की सुविधा होनी चाहिए. वहीं​ अब एलन मस्क ने आखिरकार Twitter को खरीद लिया है और यह डील 44 बिलियन डॉलर में फाइनल हुई है. अब उम्मीद है कि आने वाले समय में Twitter में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.