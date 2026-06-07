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Google और एलन मस्क की कंपनी SpaceX के बीच 30000000000 डॉलर का करार, जानें किस AI प्रोजेक्ट पर दोनों साथ में करेंगे काम?

SpaceX Google AI deal: एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स और गूगल के बीच 30 अरब डॉलर की एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत स्पेसएक्स गूगल को AI कंप्यूटिंग पावर सप्लाई करेगी.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 7, 2026, 11:47 AM IST
Google और एलन मस्क की कंपनी SpaceX के बीच 30000000000 डॉलर का करार, जानें किस AI प्रोजेक्ट पर दोनों साथ में करेंगे काम?
स्पेसएक्स गूगल AI डील (इमेज- ChatGPT से)

SpaceX Google AI computing power deal: कहते हैं कि बहती गंगा में हाथ हर कोई धोता है, लेकिन बहती AI की गंगा में एलन मस्क ने पूरा का पूरा समंदर ही समेट लिया है. जब दुनिया सोच रही थी कि मस्क सिर्फ रॉकेट उड़ाते हैं, तब उन्होंने चुपके से टेक वर्ल्ड के सबसे बड़े खिलाड़ी को ही अपना ग्राहक बना लिया. हुआ भी कुछ ऐसा ही है, टेक जाइंट गूगल AI की रेस में बने रहने के लिए मस्क के चक्कर काट रहा है और इसके बदले उनकी जेब में अरबों रुपये डाल रहा है. मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और सर्च जाइंट गूगल के बीच इतनी बड़ी डील हुई है, जिसे जान पूरी दुनिया के टेक दिग्गजों के होश उड़ा सकते हैं…

गूगल-SpaceX के बीच 30 अरब डॉलर की डील

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेसएक्स ने अपनी नई रेगुलेटरी फाइलिंग में खुलासा किया कि गूगल हर महीने उन्हें 920 मिलियन डॉलर का भुगतान करने वाला है. ये डील अक्टूबर, 2026 से शुरू होकर जून 2029 तक चलने वाली है. इस दौरान स्पेसएक्स को कुल मिलाकर लगभग 30 अरब डॉलर 30000000000 डॉलर यानि 30 अरब डॉलर तकरीबन 25.8 लाख करोड़ रुपये की मोटी कमाई होने की उम्मीद है. इस समझौते के तहत गूगल को एनवीडिया के लगभग 1,10,000 बेहद एडवांस्ड AI चिप्स का एक्सेस मिलेगा, जो उसकी कंप्यूटिंग पावर को कई गुना बढ़ा देंगे. असल में गूगल के पास अपने ‘जेमिनी एंटरप्राइज’ प्लेटफॉर्म के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा डिमांड आ रही है, जिसे पूरा करने के लिए उसे इस AI ब्रिज की जरूरत थी.

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मस्क बनेंगे ट्रिलियनेयर

गूगल के साथ एलन मस्क की कंपनी की डील ऐसे समय पर बाहर आया, जब स्पेसएक्स अगले हफ्ते अपना सबसे बड़ा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO बाजार में लाने की तैयारी में लगा है. बाजार के दिग्गजों का मानना है कि इस IPO के आने के बाद मस्क की कंपनी की कुल मार्केट वैल्यूएशन 1.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर निकल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो एलन मस्क दुनिया के इतिहास में पहले आधिकारिक ट्रिलियनेयर यानी महा-अरबपति बनने की रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे.

एंथ्रोपिक के बाद अब Google

गूगल अकेली ऐसी दिग्गज कंपनी नहीं है जो AI कंप्यूटिंग पावर के लिए एलन मस्क की रॉकेट कंपनी से समझौता करने को तैयार है. पिछले महीने ही स्पेसएक्स ने एआई क्षेत्र की एक और बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक के साथ भी इसी तरह का समझौता किया था. बता दें कि एंथ्रोपिक इस खास सर्विस के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को हर महीने लगभग 1.25 अरब डॉलर का भारी-भरकम पेमेंट कर रही है. मस्क ने टेनेसी के मेम्फिस शहर में एक विशालकाय सुपरकंप्यूटर खड़ा किया है, जो एआई मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए तैयार खड़ा है.

प्रोजेक्ट सनकैचर- स्पेस में डेटा सेंटर

वैसे तो गूगल और स्पेसएक्स का यह याराना काफी पुराना है, क्योंकि गूगल के पास पहले से ही स्पेसएक्स की लगभग 5 फीसदी की हिस्सेदारी मौजूद है. ये दोनों दिग्गज कंपनियां अब एक बेहद गुप्त और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जिसे टेक जगत में प्रोजेक्ट सनकैचर कहा जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल अंतरिक्ष में अपने खुद के सुपर डेटा सेंटर स्थापित करना चाहता है और इसके लिए वह स्पेसएक्स के रॉकेट का इस्तेमाल करेगा. इसके अलावा मस्क की कंपनी ने कोडिंग में मदद करने वाले शानदार एआई स्टार्टअप ‘कर्सर’ को भी 60 अरब डॉलर में खरीदकर अपने मजबूत इरादे पूरी तरह साफ कर दिए हैं.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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