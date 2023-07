Twitter पर जल्द होने वाला है एक और बड़ा बदलाव, ट्वीट की जगह दिखेगा ‘X’

Twitter का टेकओवर करने के बाद अब तक एलन मस्क (Elon Musk) ने प्लैटफॉर्म में अनगिनत बदलाव कर चुके हैं और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है. पिछले कुछ महीनों में Twitter में जबरदस्त बदलाव देखे गए. मस्क ने Twitter पर नया सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, वहीं कुछ लिमिटेशन भी लगाए. प्लैटफॉर्म को पूरी तरह से बदलने का काम पूरा हो गया और अब मस्क ने “Twitter 2.0” की घोषणा कर दी है. पिछले साल बिलियनायर ने कहा था कि वो ट्विटर को ऑल-इन-वन ऐप बनाना चाहते हैं, जैसा कि चीन का WeChat है. आने वाले समय में यूजर्स इससे पेमेंट, मैसेज और कई फीचर को अनुभव कर सकेंगे.

नये बदलाव में मस्क ने ट्विटर के लोगो को बदल कर ‘X’ कर दिया है. अब आप प्लैटफॉर्म पर Twitter की चिड़िया की जगह X लोगो को देखते होंगे. अगर आप Google Play Store में “Twitter” सर्च करेंगे तो आपको “X” नजर आएगा. अब एक और बदलाव नजर आने वाला है. ट्विटर पर अब ट्वीट बटन की जगह पोस्ट दिखने वाला है.

अब ऐसा लगता है कि Twitter पर एक और बड़ा बदलाव दिखने वाला है. कुछ Twitter यूजर्स के मुताबिक सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म अब Tweet बटन को हटाने की तैयारी कर रहा है.

कुछ Twitter यूजर्स ने ये गौर किया कि Tweet बटन की जगह ‘Post’ बटन नजर आ रहा है. हालांकि ये बदलाव कुछ देर के लिए ही नजर आया, फिर इसे हटा लिया गया.

आने वाले बदलाव को लेकर Twitter यूजर्स ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया.