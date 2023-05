Twitter के CEO पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क, अपने उत्तराधिकारी का किया ऐलान

ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पद से हटने का फैसला किया है. मस्क ने कुछ हफ्तों के बाद ट्विटर के सीईओ के रूप में काम नहीं करने का फैसला किया है. मस्क ने ट्वीट कर कहा कि यह घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं कि मैंने ट्विटर के लिए एक नया सीईओ नियुक्त किया है. ट्विटर की नई सीईओ एक महिला होगी. वह अगले 6 सप्ताह में अपना पद ग्रहण करेंगी. मस्क ने नए सीईओ का क्या नाम है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी लेकिन इतना जरुर बताया कि वह महिला अधिकारी होंगी.

एलन मस्क ने ट्विटर पर बताया कि वेरिफाइड यूजर्स को एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा तक जल्दी पहुंच बनाने की अनुमति मिलेगी.यह अपडेट वर्तमान में केवल वेरिफाइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है. इससे पहले 11 मई को मस्क ने एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के शुरुआती संस्करण के लॉन्च होने के बारे में अपडेट करते हुए एक ट्वीट साझा किया था. एन्क्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज का शुरुआती संस्करण अभी लॉन्च हुआ है. इसे आज़माएं, लेकिन अभी तक इस पर भरोसा न करें.