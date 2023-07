Emergency Alerts आ रहे आपके भी फोन पर, जानें क्या है इसका मतलब, कहीं ट्रैप तो नहीं

गुरुवार सुबह 10:20 बजे, कई मोबाइल यूजर्स को अपने मोबाइल पर एक एमर्जेंसी फ्लैश मिला है. दरअसल, ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर से “test alert” भेजा जा रहा है. इस मैसेज ने कई यूजर्स को हैरान कर दिया. कई मोबाइल यूजर्स ने स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर अलर्ट मैसेज शेयर किया और दूरसंचार मंत्रालय और मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग भी किया. संचार मंत्रालय ने बाद में इसकी पुष्टि की कि दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साझेदारी में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम टेस्टिंंग(Cell Broadcast Alert System testing) का परीक्षण शुरू किया है.

इनमें से कुछ यूजर्स ने सर्विस प्रोवाइडर और हैंडसेट मेकर को भी टैग किया है. इस पर Realme India के सपोर्ट हैंडल से ट्वीट किया गया कि नमस्ते, हमें पता चला है कि इन संदेशों को दूरसंचार विभाग की तरफ से भेजा गया था. ये एक प्रैक्टिस अलर्ट है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए है कि आपात स्थिति में अलर्ट कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से भेजा जा सके.