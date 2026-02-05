  • Hindi
15 दिन में 800 लोग लापता, फोन में आज ही ऑन कर लें ये सेटिंग्स; मुश्किल वक्त में करेगा मदद

Android SOS Settings: 2026 के पहले 15 दिनों में 800 लोग लापता हुए। ऐसे में फोन की Emergency SOS सेटिंग ऑन रखें. एंड्रॉयड और iPhone पर पावर बटन दबाकर लोकेशन और जरूरी जानकारी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स तक भेजी जा सकती है.

Android SOS Settings: साल 2026 के पहले 15 दिनों में राजधानी दिल्ली से करीब 800 लोगों के लापता होने की खबर ने सभी को चिंता में डाल दिया है. हर दिन औसतन 50 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं. इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है. यह आंकड़ा बताता है कि सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. ऐसे समय में स्मार्टफोन हमारी सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा सकता है. आइए जानते हैं मोबाइल फोन कैसे आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है.

स्मार्टफोन बन सकता है आपकी सुरक्षा ढाल

आज लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, चाहे वह iPhone हो या एंड्रॉयड. कम लोग जानते हैं कि फोन में मौजूद इमरजेंसी फीचर्स संकट के समय बहुत काम आते हैं. इन्हें इमरजेंसी SOS फीचर कहा जाता है. इसकी मदद से आप मुसीबत की स्थिति में अपने परिजनों या करीबी लोगों को तुरंत कॉल, मैसेज और अपनी लोकेशन भेज सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर महिलाओं, बच्चों और अकेले यात्रा करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद है.

iPhone में Emergency SOS कैसे ऑन करें

iPhone इस्तेमाल करने वाले लोग अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर Emergency SOS फीचर को आसानी से चालू कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले Settings में जाकर Emergency SOS सर्च करें. यहां “Call with 3 Button Presses” ऑप्शन को ऑन कर दें. इससे पावर बटन को तीन बार दबाने पर इमरजेंसी कॉल अपने आप लग जाएगी. अगर आप चाहते हैं कि कॉल बिना तेज आवाज के लगे, तो “Call Quietly” ऑप्शन भी ऑन किया जा सकता है. कार से सफर करने वालों के लिए “Call After Serious Car Crash” फीचर भी बेहद उपयोगी है.

Emergency Contacts सेट करना क्यों जरूरी है

इमरजेंसी SOS तभी सही से काम करता है, जब फोन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पहले से सेव हों. iPhone में इसके लिए Emergency SOS मेन्यू में जाकर “Set up Emergency Contacts in Health” पर क्लिक करना होता है. यहां आप अपने परिवार के सदस्यों या भरोसेमंद लोगों के नंबर जोड़ सकते हैं. साथ ही अपनी मेडिकल जानकारी भी सेव कर सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सही जानकारी समय पर मिल सके.

एंड्रॉयड फोन में Safety & Emergency सेटिंग्स

एंड्रॉयड यूजर्स को अपने फोन की Settings में जाकर “Safety & Emergency” ऑप्शन को ऑन कर लेना चाहिए. यहां आप अपनी मेडिकल डिटेल्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकते हैं. इसके अलावा Emergency SOS फीचर को भी चालू रखें, जिससे पावर बटन तीन बार दबाने पर मदद मिल सके. साथ ही “Call Emergency Services”, “Share info with emergency contacts” और “Record emergency video” जैसे ऑप्शन भी ऑन रखना बेहतर होता है, ताकि संकट की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर हो सके.

