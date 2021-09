भारतीय बाजार में एक और एंट्री लेवल स्मार्टफोन Itel Vision 2S ने दस्तक दी है. एंड्राइड 11 गो एडिशन पर आधारित इस स्मार्टफोन में एचडी+ रेजोल्यूशन और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप समेत कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. सबसे खास बात है कि इसमें आपको 5,000mAh की दमदार बैटरी मिलेगी. जो कि सिंगल चार्ज में 24 दिनों स्टैंडबाय टाइम और 25 घंटे का टॉकटाइम देने में सक्षम है. इस स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है, जबकि यह तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल से.Also Read - गेमिंग स्मार्टफोन Red Magic 6S Pro हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Itel Vision 2S: कीमत और उपलब्धता

Itel Vision 2S को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसकी कीमत 6,999 रुपये है. इसे तीन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है जिसमें Gradation Purple, Gradation Blue और Deep Blue शामिल हैं. इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर सेल के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. इस स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को एक्सक्लूसिव VIP ऑफर मिल रहा है. जिसके तहत यूजर्स स्क्रीन टूटने पर वन टाइम फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी. जो कि स्मार्टफोन खरीदने के बाद 100 दिनों तक वैलिड है.