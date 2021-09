HMD Global ने भारतीय बाजार में अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन Nokia C01 Plus लॉन्च कर दिया है. C सीरीज के इस स्मार्टफोन को एंड्राइड 11 गो एडिशन पर पेश किया गया है और इस स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को दो साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट भी प्राप्त होंगे. यह स्मार्टफोन दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा और सबसे खास बात है कि इसके साथ Jio यूजर्स को एक्सक्लूसिव ऑफर मिलेगा. इस ऑफर के तहत यह स्मार्टफोन ओरिजनल कीमत से बेहद ही कम कीमत में उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, Amazon पर हुआ लिस्ट, मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

Nokia C01 Plus: कीमत और ऑफर्स

Nokia C01 Plus स्मार्टफोन को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है. इसकी कीमत मात्र 5,999 रुपये है. इसे ई-कॉमर्स साइट Amazon के अलावा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट Nokia.com और रिटेल स्टोर्स से भी खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन ब्लू और पर्पल दो कलर वेरिएंट में उपलब्ध होगा.

Nokia के एंट्री लेवल स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को Jio की ओर से एक्सक्लूसिव ऑफर दिया जा रहा है. यदि आप Jio सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको स्मार्टफोन के साथ 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. जिसके बाद यह स्मार्टफोन मात्र 5,399 रुपये में उपलब्ध होगा. यह डिस्काउंट MyJio app और Jio के रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है. अन्य ऑफर्स की बात करें तो Jio यूजर्स यदि 249 रुपये का रिचार्ज खरीदते हैं तो उन्हें 4,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा.