Tecno ने भारतीय बाजार में अपने एंट्री लेवल सेगमेंट के तहत एक नया स्मार्टफोन Tecno Spark Go 2021 को लॉन्च किया है. यह स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए Tecno Spark Go 2020 का ही अपग्रेडेड वर्जन है. जिसमें यूजर्स को कई खास फीचर्स देखने को मिलेंगे. इस स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और यह MediaTek प्रोसेसर से लैस है. आइए जानते हैं इसकी कीमत, उपलब्धता और फीचर्स के बारे में डिटेल से…

Tecno Spark Go 2021: कीमत व उपलब्धता

Tecno Spark Go 2021 स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसमें 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है. इसकी कीमत केवल 7,299 रुपये है. यह Galaxy Blue, Horizon Orange और Maldives Blue तीन कलर ऑप्शन में सेल के लिए उपलब्ध होगा. इसकी पहली सेल 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. यूजर्स इसे ई—कॉमर्स साइट Amazon India से खरीद सकेंगे. कंपनी ने इसके साथ इंट्रोड्यूसरी ऑफर भी पेश किया है, जिसके तहत यूजर्स इसे केवल 6,699 रुपये में खरीद सकेंगे.