EPFO / UAN Password Update: देश फिलहाल महामारी की चपेट में हैं. इस दौरान लोगों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा है. इस कारण सरकार ने आदेश जारी कर पीएफ फंड के कुछ पैसों को निकालने की अनुमति भी दे दी. इस कारण काफी संख्या में लोग पीएफ से पैसों की निकासी कर रहे हैं. इस बीच कई बार कर्मचारी छोटी सी गलती के कारण इससे वंचित रह जाते हैं. अपने पीएम अकाउंट के पासवर्ड को भूल जाने के कारण कई कर्मचारी ना ही पैसों को निकासी कर पाते हैं और ना ही अपना बैलेंस चेक कर पाते हैं. ऐसे में अगर आप अपने यूएएन पासवर्ड (UAN Password) भूल जाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आज हम आपको अपने पासवर्ड की दोबारा जनरेट करने व अपडेट करने के बारे में बताने वाले हैं. Also Read - कोरोना संकटः पीएफ से निकाल सकते हैं 75 फीसदी राशि, 10 Steps में जानिए प्रोसेस

बता दें कि पीएफ पॉर्टल (epfo Portal) पर एक्सेस पाने के लिए UAN नंबर का होना अनिवार्य है. इसकी सहायता से आप पीएफ से जुड़े सभी काम कर सकते हैं. हालांकि आपका यूएएन नंबर जीवनभर एक ही रहता है. खैर अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो बेहद आसान तरीके से आप इसे दोबारा पा सकते हैं. Also Read - दिल्ली में शराब खरीदने के लिए नहीं लगानी होगी लाइन, जानें ई-टोकन सिस्टम कैसे करेगा आपकी मदद

कैसे बदले इपीएफओ UAN का पासवर्ड (How TO Change Uan Password Online in Hindi)

इसके लिए सबसे पहले आपको epfo Member E-sewa पर जाना होगा. यहां अपको UAN नंबर भरकर Forgot Password के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा को आप दिए गए बॉक्स में भर दें और इसे सब्मिट कर दें. इसके बाद दिए गए बॉक्स में आप फोन नंबर डालकर उसपर ओटीपी मंगवा लें. इसे आप OTP वाले बॉक्स में भरकर सबमिट कर यस पर क्लिक कर दें. इसके बाद आपका ओटीपी वेरिफाई हो जाएगा. इसके बाद आपसे नया पासवर्ड उपर दिए गए बॉक्स में भरने को कहा जाएगा. इसे भरकर आप इसे सबमिट कर दें और आपका पासवर्ड अब बदल जाएगा. इसके बाद आप नए पासवर्ड के साथ लॉगइन कर सकते हैं. Also Read - EPFO मेंबर्स के लिए बड़ी खबर, अब घर बैठे होगा ये काम, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं