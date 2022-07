Epic Games Summer Sale 2022: कुछ हफ्ते पहले, स्टीम ने साल के लिए अपनी Summer Sale शुरू की थी. अब Epic Games ने भी Summer Sale 2022 शुरू की है. सेल में कई गेम ऐसे भी मौजूद हैं, जो हाल ही में रिलीज हुए हैं. इसमें GTA 5 प्रीमियम संस्करण, फार क्राई 6, हिटमैन 3 और अन्य जैसे लोकप्रिय गेम्स 75 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध हैं. हम यहां आपको कुछ बेहतरीन गेम्स के बारे में बता रहे हैं, जिनपर जबदस्त डिस्काउंट चल रहा है और आपको तुरंत ही इसे खरीद लेना चाहिये. Also Read - Amazon Prime Day 2022 sale: 23 जुलाई से शुरू हो रहा अमेजन पर धमाकेदार सेल, iPhone से लेकर OnePlus तक इन स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बेस्ट ऑफर

25 गेम्स की लिस्ट, जिन पर चल रहा भयंकर डिस्काउंट

GTA 5 Premium Edition – 1,160 (OG कीमत– 2,321).

Horizon Zero Dawan Complete Edition – 1,649 (OG कीमत – 3,299).

Battlefield 2042 – 1,499 (OG कीमत – 2,999)

Battlefield V Definitive Edition – 780 (OG कीमत 2,599).

Hitman 3 – 755 (OG कीमत – 1,889).

Cyberpunk 2077 – 1,499 (OG कीमत – 2,999)

Shadow of Tomb Raider Definitive Edition – 724 (OG कीमत 2,195).

Dishonored Definitive Edition – 250 (OG कीमत 999)

Far Cry 6 Standard Edition – 1,199 (OG कीमत – 2,999).

Far Cry New Dawn Standard Edition – 562. (OG कीमत 2,249).

Far Cry 5 Standard Edition – 600 (OG कीमत – 2,999).

Far Cry Primal Standard Edition – 625 (OG कीमत – 2,499).

Far Cry 4 – 450 (OG कीमत – 1,499)

Far Cry 3 – 300 (OG कीमत – 999)

Final Fantasy VII Remake Intergrade – 3,407 (OG कीमत – 4,799).

Red Dead Redemption 2 – 1,599 (OG कीमत – 3,199).

Assassin’s Creed Unity – 375 (OG कीमत – 1,499).

Borderlands 3 – 747 (OG कीमत – 2,990).

Dying light 2 Stay Human – 2,099 (OG कीमत 2,999).

Evil Dead: The Game – 704 (OG कीमत – 939).

Ghostwire: Tokyo – 1,250 (OG कीमत – 2,499).

Kena: Bridge of Spirits: 563 (OG कीमत – 939).

Sifu – 751 (OG 939).

Salt and Sacrifice – 932 (OG कीमत – 1,331).

Total Wat: WARHAMMER III – 3,059 (OG कीमत – 3,399).

एपिक गेम्स समर सेल 28 जुलाई को खत्म होगी, जिसमें सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं. तो अगर आप इस सूची में से कुछ गेम खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए यही सही समय है.