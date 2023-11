वापसी की खबरों के बीच सैम ऑल्टमैन OpenAI के हेडक्वाटर में आए नजर, दिखाई गेस्ट ID

चैटजीपीटी बनाने वाले ओपनएआई के बॉस के पद से हटाए जाने के दो दिन बाद, सैम ऑल्टमैन को कंपनी के हेडक्वाटर में देखा गया. कंपनी में उनकी वापसी की खबरों के बीच उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की है. टेक न्यूज साइट द इंफॉर्मेशन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीबीसी ने बताया है कि अल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन (एक अन्य सह-संस्थापक), जिन्होंने उसी दिन कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, को अंतरिम सीईओ मीरा मूर्ति ने बातचीत के लिए कंपनी के सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय में आमंत्रित किया था.

OpenAI के पूर्व बॉस ने X (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर गेस्ट आईडी पास के साथ अपनी तस्वीर शेयर की है. उन्होंने लिखा, “पहली और आखिरी बार मैंने इनमें से एक पहना है.”

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a

— Sam Altman (@sama) November 19, 2023