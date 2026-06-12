भारत समेत दुनिया के कई देशों में Facebook और Instagram हुआ डाउन, लाखों यूजर्स को हुई दिक्कत

फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाएं कई देशों में प्रभावित रहीं. लाखों यूजर्स को लॉगिन, पोस्ट अपलोड और फीड इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

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भारत समेत दुनिया के कई देशों में फेसबुक और इंस्टाग्राम पड़े ठप (Image: AI)

शुक्रवार (12 जून, 2026) शाम को भारत समेत दुनिया के कई देशों में Facebook और Instagram दोनों ऐप ठप पड़ गए. बड़ी संख्या में यूजर्स ने शिकायत की कि दोनों प्लेटफॉर्म ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. कई लोगों को फीड देखने, पोस्ट अपलोड करने और कंटेंट रिफ्रेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दुनियाभर के लाखों यूजर्स को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

शाम 7 बजे के बाद बढ़ीं शिकायतें

रिपोर्ट्स के अनुसार, समस्या भारतीय समयानुसार शाम करीब 7 बजे के आसपास शुरू हुई. आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर अचानक शिकायतों में इजाफा हुआ. कुछ ही समय में हजारों यूजर्स ने Facebook और Instagram के काम नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई. इससे साफ हो गया कि समस्या केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं थी.

कई देशों के यूजर्स हुए प्रभावित

यह तकनीकी दिक्कत किसी एक देश तक सीमित नहीं रही. भारत के अलावा कई दुनिया के कई देशों से भी यूजर्स ने ठीक ऐसी ही समास्यओं शिकायत की. भारत में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य शहरों के यूजर्स ने बताया कि वे Meta के इन प्लेटफॉर्म का सामान्य तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि समस्या वैश्विक स्तर पर हुई थी.

लॉगिन और फीड रिफ्रेश में आई दिक्कत

कई यूजर्स ने बताया कि Instagram और Facebook की फीड लोड नहीं हो रही थी. कुछ लोगों को अपने अकाउंट में लॉगिन करने में परेशानी हुई, जबकि कुछ यूजर्स कुछ फीचर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए. कई मामलों में ऐप खुल तो रही थी, लेकिन नया कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा था. इस वजह से लोगों ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया.

Meta के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका

दिलचस्प बात यह रही कि सभी यूजर्स को एक जैसी समस्या नहीं हुई. कुछ लोगों के लिए वेबसाइट सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि मोबाइल ऐप्स में दिक्कत आ रही थी. इसी वजह से कई विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या इंटरनेट कनेक्शन या मोबाइल फोन में नहीं, बल्कि Meta के बैकएंड सिस्टम या सर्वर से जुड़ी हो सकती है. Facebook Messenger पर भी कुछ यूजर्स ने परेशानी की शिकायत की.

कंपनी के बयान का इंतजार

खबर लिखे जाने तक Meta की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि समस्या किस वजह से आई और सेवाएं पूरी तरह सामान्य होने में कितना समय लगेगा. Downdetector के आंकड़ों के अनुसार, केवल Facebook से जुड़ी शिकायतों की संख्या एक लाख से अधिक पहुंच गई थी. फिलहाल प्रभावित यूजर्स को इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक Meta इस तकनीकी समस्या को ठीक नहीं कर देता और सेवाएं पूरी तरह बहाल नहीं हो जातीं.