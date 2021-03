Facebook is building an instagram app for kids: दुनिया की प्रमुख सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी इंस्टाग्राम 13 साल तक के बच्चों के लिए अलग इंस्टाग्राम ऐप विकसित कर रही है. इस ऐप को भी मैसेंजर किड्स की तरह से ही पेरेंट्स कंट्रोल कर सकेंगे. इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा कि इंस्टाग्राम के एक वर्जन पर अभी काम चल रहा है. Also Read - फोटो पोस्ट करने से पहले 90 प्रतिशत लड़कियां करती हैं ये काम, जानकर चौंक जाएंगे आप

मोसेरी ने अपने एक ट्वीट में कहा, "बच्चे अक्सर माता-पिता से पूछते रहते हैं कि क्या उनके लिए भी कोई ऐप है जिन्हें वह इस्तेमाल कर सकते हैं. जिसकी मदद से वे अपने दोस्तों के साथ जुड़े रह सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इंस्टाग्राम के इस संस्करण पर मैसेंजर किड्स की ही तरह पेरेंट्स का कंट्रोल रहेगा. इस पर हमारा काम जारी है. आगे आने वाले समय में हम इस बारे में और जानकारी साझा करेंगे."

मोसेरी वाइस प्रेसिडेंट पावनी दीवानजी के साथ इंस्टाग्राम पर बच्चों से संबंधित परियोजनाओं की देखरेख करते हैं.