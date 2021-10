सोशल मीडिया (Social Media Websites) वेबसाइट Facebook अपने यूजर्स के लिए नया अपडेट लेकर आने वाली है जिसके बाद आपको Facebook पेज बिल्कुल बदला हुआ एक नए कलेवर में नजर आएगा. नए डिजाइन में आपको Facebook पेज पर Like बटन नजर नहीं आएगा. बता दें कि कंपनी ने इस साल जनवरी में जानकारी दी थी कि वह नए पेज पर काम कर रही है जिसमें Like बटन को हटा दिया गया है. वहीं अब नई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का नया डिजाइन तैयार हो गया है और जल्द ही इस भारत समेत दुनियाभर में रोलआउट किया जाएगा. Like बटन को हटाने के साथ कंपनी पेज पर News Feed बटन का विकल्प देगी. जिससे आपको ट्रेंडिंग टॉपिक से जुड़ी खबरें मिलती रहेंगी.Also Read - Amazon Quiz 12 October 2021: जीत सकते हैं 25 हजार रुपये, बस करना होगा ये छोटा सा काम

रिपोर्ट के अनुसार Facebook का कहना है कि कंपनी जल्द ही नया डिजाइन लेकर आने वाली है जो कि पहले की तुलना में काफी सहज होगा. Facebook के नए पेज में आपको अलग-अलग ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से फॉलो कर सकेंगे. लेकिन पेज पर लाइक बटन नहीं दिखेग. बल्कि लाइक और डिसलाइ के हिसाब से आपको पब्लिक फिगर्स, पेजेस, ग्रुप्स और ट्रेंडिंग कंटेंट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नया डिजाइन व अपडेट कब तक रोलआउट किया जाएगा.

बता दें कि Facebook अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी (Facebook Privacy) के ध्यान में रखते हुए कई कठोर कदम भी उठा रहा है. अब यूजर्स Facebook पर आने वाले हेट स्पीच, हिंसक पोस्ट्स, सेक्सुअल या फिर स्पैम कॉन्टेक्ट को आसानी से पहचान सकते हैं. इतना ही नहीं, कंपनी ने यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेरिफाइड बैजेज का दायरा भी बढ़ा दिया है ताकि सही पेज और प्रोफाइल की ठीक से पहचान की जा सके. इतना ही नहीं, नए पेज में टास्क कंट्रोल पूरी तरह से एडमिन के हाथ में होगा.