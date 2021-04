Facebook technical glitch: फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेवाएं शुक्रवार सुबह कुछेक घंटे के लिए फिर से प्रभावित हुईं. यह एक महीने से भी कम समय के दरमियां दूसरी बार है, जब इन सोशल मीडिया साइट्स के लाखों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है. इंस्टाग्राम और फेसबुक में लोगों का स्वागत जब ‘सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग’ (Sorry something went wrong) से किया गया, तो लोगों ने ऑनलाइन आउटेज डिटेक्टर प्लेटफॉर्म डाउन डिटेक्टर का सहारा लिया और अपनी शिकायतें दर्ज कीं. Also Read - UP News: Instagram पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर छात्रा को बताया कॉल गर्ल, FIR दर्ज

मशहूर डेपलपर जेन वॉन्ग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस आउटेज का प्रभाव फेसबुक के इंटरनल वेबसाइट पर भी देखने को मिला है.

यहां तक कि इस दिन फेसबुक के आउटेज डैशबोर्ड में भी समस्याएं देखी गईं. हालांकि कुछ घंटे बाद दोनों की ही सेवाएं बहाल हो गईं.

19 मार्च को दुनियाभर में फेसबुक और इससे संबंधित ऐप्स व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम ने तकनीकि समस्याओं के चलते वैश्विक आउटेज का सामना किया था.

इस डाउन डिटेक्टर में इंस्टाग्राम में आ रही दिक्कतों को लेकर एक लाख से अधिक यूजर्स ने शिकायतें दर्ज की थीं, वहीं व्हाट्सऐप को लेकर आ रही परेशानियों को लेकर 25,000 से अधिक यूजर्स ने रिपोर्ट किया था.

(IANS)