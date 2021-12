Facebook Tips & Tricks: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook का उपयोग यूजर्स पर्सनल और सोशल दोनों कामों के लिए करते हैं. ऐसे में Facebook पर यूजर्स के डाटा की सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है और इसी को (Facebook Tips) ध्यान में रखते हुए कंपनी आए दिन नए-नए अपडेट पेश करती रहती है. (Social Media) हाल ही में कुछ यूजर्स ने Facebook अकाउंट ओपन किया (Facebook Account) लेकिन सिक्योरिटी अपडेट के बिना वह अकाउंट (Facebook Update) को चेक नहीं कर पा रहे थे. क्या आपका Facebook अकाउंट भी ओपन नहीं हो रहा? तो इसके लिए आपको सिक्योरिटी प्रोसेस पूरा करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.Also Read - Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब मात्र 91 रुपये के रिचार्ज प्लान में उठा सकेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा का लाभ

हाल ही में जब हमने Facebook अकाउंट को ओपन करने की कोशिश की तो उसमें एक नोटिफिकेशन शो हो रहा था. जिसमें बताया गया था कि पहले Two Factor Authentication पूरा करना होगा और उसके बाद ही आप अकाउंट चेक कर सकेंगे. बता दें कि Two Factor Authentication की वजह से यूजर का अकाउंट पूरी तरह सिक्योर​ रहता है और डाटा चोरी का डर भी नहीं रहता. अगर आपके अकाउंट पर भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं.

Facebook यूजर्स ऐसे करें two factor authentication पूरा

Facebook यूजर्स को अकाउंट ओपन करते समय एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है और इसमें two factor authentication प्रोसेस को पूरा करने की बात कही गई है. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट पर शो होने वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद यह चेक किया जाएगा कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं. यदि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्टीन्यू बटन पर क्लिक करें. फिर वहां एक विकल्प दिया गया है. जहां आपको two factor authentication के लिए एक कोड भेजा जाएगा. इस कोड को गूगल अकाउंट या एसएमएस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है.

एसएमएस के माध्यम से कोड प्राप्त करने के लिए आपके पास अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए. इसके बाद आपके नंबर पर 6 अंकों का एक कोड आएगा. इस कोड को एंटर कर आप two factor authentication प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं. प्रोसेस पूरा होते ही आपका Facebook अकाउंट सिक्योर हो जाएगा और फिर आप इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं.