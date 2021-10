Facebook, WhatsApp और Instagram यूजर्स के लिए खुशखबरी है कि लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार यह सर्विसेज फिर से चालू हो गई हैं. लेकिन इनकी अभी भी काफी कम है. बता दें कि सोमवार देर रात करीब 9.15 पर अचानक से Facebook, WhatsApp और Instagram तीनों प्लेटफॉर्म की सर्विस ग्लोबली बंद हो गई थी. यूजर्स न तो मैसेज भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे. लेकिन अब इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है.Also Read - छह घंटे बाद शुरू हो गईं हैं FaceBook-WhatsApp-Instagram की सेवाएं, कंपनियों ने ट्वीट कर जताया खेद

फिर शुरू हुई सर्विसेस

Facebook, WhatsApp और Instagram को लेकर कल रात ट्विटर पर काफी हलचल रही. यूजर्स शिकायतें कर रहे थे कि वह इन सर्विस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. जिसके बाद Facebook के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी यूजर्स से माफी मांगते हुए जल्द ही इन सर्विस को शुरू करने की बात कहीं. वहीं मंगलवार सुबह करीब 4.00 बजे ये तीनो प्लेटफॉर्म फिर से चालू हो गए. लेकिन इनकी स्पीड में अभी थोड़ी कमी है. लगभग 6 से 7 घंटे ठप्प रहने के बाद इन सर्विस के फिर से शुरू होने पर यूजर्स को थोड़ी राहत मिली है.

क्यों हुई थी सर्विस डाउन

Facebook, WhatsApp और Instagram की सर्विस अचानक डाउन हो गई थी लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पर यह खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या थी. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह कंपनी की इंटरनेट सर्विस डाउन होने की वजह से हुआ.

We’re now back and running at 100%.

💚 Thank you to everyone around the world today for your patience while our teams worked diligently to restore WhatsApp. We truly appreciate you and continue to be humbled by how much people and organizations rely on our app every day. 💚

— WhatsApp (@WhatsApp) October 5, 2021