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Fake Biometric Scam Scammers Make Bank Account Empty Through Aeps Authentication

ना OTP, ना कॉल...फिर भी बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली, AI का इस्तेमाल कर ठग लगा रहे हैं लोगों को चूना!

Fake Biometric Scam: साइबर स्कैमर्स इन दिनों AEPS फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं, जिसको लेकर सरकार के साइबर दोस्त ने अलर्ट जारी किया है.

Fake Biometric Scam

Fake Biometric Scam: साइबर स्कैमर्स लोगों के ठगने नए-नए तरीके ढूंढते रहते हैं. अभी एक स्कैम चल रहा है, जिसमें आपको पास ना तो कोई OTP आएगा ना कोई कॉल, फिर भी आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ जा रहे हैं. हाल ही में इसको लेकर सरकार के साइबर सिक्योरिटी विंग I4C के साइबर दोस्त ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है.

साइबर दोस्त ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर AEPS फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है. इस अलर्ट में बताया गया है कि फ्रॉड के इस नए तरीके में यूजर्स को ना तो कॉल आया है ना ही कोई ओटीपी फिर लोगों को बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं.

क्या है AEPS फ्रॉड?

AEPS यानि आधार इनबेल्ड पेमेंट सिस्टम फेस ऑथेंटिकेशन है, जिसके जरिए ठग लोगों से ठगी कर रहे हैं. ये सुविधा आधार से पैसे निकालने के लिए दी गई है लेकिन स्कैमर्स इसका गलत फायदा उठा रहे हैं. इस फ्रॉड में स्कैमर्स को बस यूजर की एक फोटो की जरूरत होती है, जिसके बाद वो एआई से फेस जनरेट करके AEPS ऑथेंटिकेशन को बाइपास कर देते हैं और बैंक से पैसे निकाल ले रहे हैं.

इस फ्रॉड से कैसे बचे?

ऐसे में आप इस स्कैम से बचना चाहते हैं और अपने बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अभी mAadhaar ऐप पर जाकर सबसे पहले बायोमैट्रिक लॉक करें. अगर आप AEPS का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बैंक से संपर्क करके इस सर्विस को तुरंत डिसेबल कराएं. इसको अलावा अगर आप इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें इसको अलावा आप cybercrime.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं.



स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप

1. सबसे पहले cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाएँ और ‘File a Complaint’ पर क्लिक करें, फिर अपने केस के अनुसार सही विकल्प चुनें.

2. अगले स्टेप में नियम और शर्तें पढ़कर Accept करें, फिर ‘Citizen Login’ में जाकर मोबाइल नंबर और डिटेल डालकर OTP से लॉगिन करें.

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3. अब घटना की पूरी जानकारी भरें जैसे तारीख, समय, किस तरह का साइबर क्राइम हुआ और कहां हुआ.

4. जरूरी सबूत अपलोड करें जैसे स्क्रीनशॉट, ट्रांजैक्शन आईडी, चैट या ईमेल की कॉपी ताकि शिकायत मजबूत बने.

5. आखिर में सब डिटेल चेक करके शिकायत सबमिट करें और मिला हुआ 14 अंकों का Complaint ID नोट करके सुरक्षित रखें.

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