How to check fake Xiaomi products: पॉप्युलर चाइनीज ब्रैंड Mi के नकली प्रॉडक्ट देश में बड़ी संख्या में मार्केट में मौजूद हैं. Xiaomi India ने खुद इसका खुलासा किया है. Mi के करीब 33 लाख रुपये कीमत के नकली प्रॉडक्ट चेन्नई और बेंगलुरु के सप्लायर्स से जब्त किए गए हैं. इनमें मोबाइल बैक केस, हेडफोन, पावर बैंक, चार्जर और ईयरफोन जैसे प्रॉडक्ट शामिल हैं. Also Read - सावधान! बाजार में बिक रहे हैं नकली Mi प्रोडक्ट, बेंगलुरु और चेन्नई से 33 लाख रुपये का सामान जब्त

मार्केट में बड़ी संख्या में शाओमी के फेक प्रॉडक्ट मौजूद होने की वजह से हो सकता है कि आप भी कभी इसके झांसे में आ जाएं और डुप्लीकेट प्रॉडक्ट खरीद लें. हालांकि, शाओमी के नकली प्रॉडक्ट की जांच करना आसान है. यहां हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि शाओमी का प्रॉडक्ट असली है या नकली. Also Read - Redmi Note 9T 5G और POCO M3 के डीटेल लॉन्च से पहले लीक, जानें खास बातें

ऐसे चेक करें शाओमी का प्रॉडक्ट असली है या नकली (How to check fake Xiaomi products)

– पावरबैंक से लेकर ऑडियो डिवाइसेज तक, शाओमी के ज्यादातर प्रॉडक्ट सिक्योरिटी कोड के साथ आते हैं. mi.com से इन्हें चेक किया जा सकता है.

– Xiaomi के ओरिजनल और फेक प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग में काफी अंतर होता है. किसी भी Mi Home या Mi Store पर जाकर पैकेजिंग वेरिफाई कर सकते हैं.

– mi.com पर दिखाए गए ओरिजनल Mi India लोगो वाले प्रॉडक्ट्स खरीदें. नकली प्रॉडक्ट का लोगों थोड़ा अलग होगा.

– Mi Band समेत शाओमी के सभी फिटनेस प्रॉडक्ट्स Mi Fit ऐप कनेक्टिवटी के साथ आते हैं.

– नकली Mi केबल आसानी से टूट जाती है.

– शाओमी के ऑथराइज्ड स्टोर से ही कंपनी के प्रॉडक्ट खरीदना बेहतर रहेगा. Also Read - Xiaomi festive season sale: Xiaomi का जलवा, फेस्टिव सीजन में बेच डाले 90 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन

यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरनाक

शाओमी ने कहा है कि नकली प्रॉडक्ट्स न सिर्फ कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब करते हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी यह खतरनाक है. कुछ फेक प्रॉडक्ट्स की मदद से यूजर्स की प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है.