Hindi Technology

फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले YouTube चैनलों पर लगा बैन, दो साल में 150 अकाउंट्स पर लगी रोक

फेक न्यूज और नफरत फैलाने वाले YouTube चैनलों पर लगा बैन, दो साल में 150 अकाउंट्स पर लगी रोक

भारत सरकार ने 2 वर्षों में भारत विरोधी, नफरती, फेक न्यूज फैलाने वाले 150 से ज्यादा यूट्यूब अकाउंट्स और वेबसाइट को बैन किया है.

भारत में आज के दौर में सोशल मीडिया और इंटरनेट किस कदर पॉपुलर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है. करोड़ों भारतीय सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और इंटरनेट का रोजाना उपयोग करते हैं. लेकिन इसका एक डार्क साइड यह भी है आज के दौर में सबसे ज्यादा नफरत और फेक न्यूज, सोशल मीडिया से ही फैलाई जा रही है.

Fake News और नफरत फैलाने की वजह से साल 2021 में पहले भारत सरकार ने IT Rules लागू किए और जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक भारत सरकार बीते 2 वर्षों में 150 से ज्यादा ऐसे YouTube Channel और वेबसाइट को बैन कर चुकी है जो या तो भारतीयों को नफरती और भारत विरोधी कंटेंट परोसते थे या फिर भारत के खिलाफ झूठी खबरें दिखाते थे.

भारत सरकार द्वारा बीते 2 वर्ष ने बैन किए गए लगभग 150 यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट में कई ऐसे भी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट थे जो सरहद पार पकिस्तान से ऑपरेट होते थे और इनका भारतीय जनता पर प्रभाव इस कदर था की सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन यूट्यूब चैनलों के कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा Subscriber थे और इनकी जहरीली और भारत विरोधी videos को 132 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके थे.

अब आप सोच रहे होंगे की जब भारत सरकार लगभग जहर फैलाने वाले 150 यूट्यूब चैनलों को बैन कर चुकी है तो हम आज विश्लेषण क्यों कर रहे हैं..?? असल में Zee News की Exclusive पड़ताल में सामने आया है की भारत सरकार ने जिन यूट्यूब चैनलों को भारत विरोधी और नफरती Content परोसने के लिए अब तक 2 वर्षो में बैन किया है उनमे से ज्यादातर यूट्यूब चैनल या तो फिरसे वापस नया यूट्यूब चैनल बना कर नफरत और झूठा कंटेंट फैला रहे हैं या फिर कई मौकों पर YouTube Channel के बैन होने के बावजूद इनका नफराती कंटेंट और भारत विरोधी videos youtube पर आसानी से दिख रही हैं.

उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो भारत सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में AM RAZVI नाम के नफरती और Fake News फैलाने वाले यूट्यूब चैनल पर प्रतिबंध लगाया था. उस समय इस YouTube channel के लगभग 96 हजार सब्सक्राइबर थे और इसकी fake news वाली नफरती videos को लाखों लोग देखते थे. इस चैनल की जब जी न्यूज ने पड़ताल की तो सामने आया की AM RAZVI नाम के चैनल पर बैन लगने के बाद, चैनल पर कॉन्टेंट बनाने वाले व्यक्ति ने खुद के दूसरे अकाउंट से बने चैनल का नाम AM RAZVI रख कर फिर से चालू कर दिया और नफरती fake News यह चैनल आज भी फैला रहा है.

इसी तरह भारत सरकार ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन Dal Khalsa के सभी यूट्यूब अकाउंट्स को भारत में प्रतिबंधित कर रखा है. लेकिन जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया की प्रतिबंधित संगठन Dal Khalsa के अकाउंट से पोस्ट होने वाली खलसितानी Videos प्रतिबंध के बाद भी YouTube की Algrothim की वजह से दिख रही हैं.

इसी तरह भारत सरकार ने पिछले वर्ष “लोकतंत्र टीवी” नाम के एक यूट्यूब चैनल को Fake News फैलाने के आरोप में बैन किया था. जिसके बाद इस YouTube Channel के संचालक ने “लोकतंत्र टीवी न्यूज” नाम से नया यूट्यूब चैनल बना लिया और आज ना सिर्फ नए चैनल के लाखों फॉलोअर्स हैं बल्कि यह चैनल भी ईवीएम से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फेक न्यूज प्रसारित कर रहा है.