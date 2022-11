Elon Musk की जिद ने लगाया कंपनी को चूना, पानी में गए 1223 अरब रुपए

एलन मस्क और ट्विटर को लेकर तमाशा खत्म होता नजर नहीं आ रहा है. उनके अजीब फैसलों को देखते हुए लोग एलन को पगला बादशाह यानी मुहम्मद बिन तुगलक से जोड़कर देखने लगे हैं. मुहम्मद बिन तुगलक को जिस तरह असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह कहा जाता है, वैसे ही एलन के गलत फैसलों का हरजाना और को उठाना पड़ रहा है.

इस बार एलन मस्क के गलत फैसले का शिकार एक इंसुलिन कंपनी हुई है, जिसका नाम Eli Lilly है. दरअसल, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद इस बात की घोषणा की कि लोगों को ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए 8 डॉलर प्रति माह भुगतान करना होगा. इसके बाद कई फेक एकाउंट को ब्लू टिक मिलते देखा गया. इसमें जीसस क्राइस्ट नाम के एक फेक एकाउंट को भी ब्लू टिक पाया गया.

इस बात को आप इस तरह समझें कि कोई भी व्यक्ति 8 डॉलर देकर अपना फेक एकाउंट वेरिफाई करा सकता है. Eli Lilly (LLY) एक इंसुलिन बनाने वाली कंपनी है और उसके नाम पर भी किसी ने फेक एकाउंट बना दिया और 8 डॉलर देकर ब्लू टिक खरीद लिया. इसके बाद इस एकाउंट पर गुरुवार को ये ट्वीट किया गया कि इंसुलिन अब फ्री है (insulin is free now).

इस ट्वीट के बाद कंपनी के स्टॉक धड़ाम हो गए. स्टॉक्स में आई भारी गिरावट के कारण मार्केट कैप में करीब 15 अरब डॉलर यानी 1223 अरब रुपये की कमी आ गई.