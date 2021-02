FASTag को देश में अब जरूरी बना दिया गया है. ऐसे में हाईवे पर चलने वालों के पास फास्टैग का होना अनिवार्य है ताकि टोल पर पेमेंट फास्टैग के जरिए ही हो सके. पहले इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया था लेकिन सरकार इसे आगे बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रही है. ऐसे में 15 फरवरी तक सभी वाहनों पर FASTag को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. Also Read - FASTag Mandatory: सभी वाहनों में 1 जनवरी से FASTag अनिवार्य, जानिए- कहां से खरीदें और कैसे करें रिचार्ज

FASTag क्या है ? (What is FASTag?) Also Read - Fastag News: NHAI ने Fastag ऐप को किया अपडेट, अब मिलेगी बैलेंस की सही जानकारी

National Electronic Toll Collection FASTag (NETC) द्वारा FASTag को विकसित किया गया है. इसे खासकर हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया है. यह RFID तकनीक पर काम करता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ऑटोमैटिक तरीके से टोल पर पेमेंट करता है. इससे आपको टोल पर रुकना नहीं पड़ता और यातायात निरंतर बना रहता है. साथ ही फास्टैग के होने से आपको टोल पर कैश देने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. बता दें कि फास्टैग को वाहन के विंडस्क्रीन पर लगाना होता है. वहीं टोल के पास कैमरा लगे होते हैं जो इस फास्टैग को डिटेक्ट कर ऑटोमैटिक मोड के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे को काट लेते हैं. Also Read - Rules to change from 1st January 2021: 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, जिनका आपके जीवन पर होगा खासा असर, जानें-किन नियमों में होगा बदलाव

कब हुई थी शुरुआत? (When FASTag start?)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा इसे साल 2019 में शुरू किया गया था. NHAI की मानें तो टोल के भुगतानों में FASTag की हिस्सेदार 75-80 फीसदी तक बढ़ चुकी है. यानी लगभग 80 प्रतिशत वाहनों पर फास्टैग का इस्तेमाल किया जा रहा है. ऐसे में 15 फरवरी के बाद इसे 100 प्रतिशत तक पहुंचाने की सरकार की मंशा है.

फास्टैग की कीमत (price of FASTag)

FASTag की कीमत की बात करें तो यह दो चीजों पर निर्भर करती है. पहला वाहन की कैटेगरी क्या है और दूसरा आप इसे कहां से खरीद रहे हैं. अगर आप इसे बस, कार, ट्रक, जीप या अन्य वाहनों के लिए खरीद रहे हैं तो आपको बता दें कि हर बैंक की फास्टैग की फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर अलग अलग पॉलिसी है. अगर आप कार के लिए फास्टैग को खरीद रहे हैं तो आप इसे पेटीएम के जरिए 500 रुपये में भी खरीद सकते हैं. आप इसे अमेजन, स्नैपडील से भी खरीद सकते हैं. बता दें कि देश के ज्यादातर बैंको द्वारा इसे उपलब्ध करवाया जा रहा है.