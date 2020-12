FAU-G Pre-Registration on Google Play: FAU-G मोबाइल गेम को शानदार रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है. FAU-G गेम के डेवलपर्स ने घोषणा की है कि इसका प्री-रजिस्ट्रेशन 10 लाख का आंकड़ा पार कर गया है. Google Play Store पर गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू होने के मात्र तीन दिन में FAU-G ने यह आंकड़ा पार किया है. FAU-G की टक्कर आने वाले PUBG Mobile India से होगी. Also Read - PUBG Mobile India Launch Latest Update: PUBG Mobile India के लिए करना होगा लंबा इंतजार! जानें सबसे बड़ी वजह

FAU-G गेम की डेवलपर nCore Games ने ट्वीट करके प्री-रजिस्ट्रेशन के आंकड़े की जानकारी दी है. 30 नवंबर को ऐंड्रॉयड डिवाइस के लिए गूगल प्ले स्टोर पर इस गेम का प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था. अभी यह गेम iOS डिवाइस के लिए Apple App Store पर नहीं है, जिससे माना जा रहा है कि शुरुआत में यह सिर्फ ऐंड्रॉयड गेम हो सकता है. प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले यूजर्स को एक पुश नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि गेम डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. एलिजिबल डिवाइस में गेम अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल होगा. Also Read - PUBG Mobile India Launch Updates: PUBG Mobile India के लॉन्च को लेकर नई जानकारी आई सामने, सरकार से इजाजत के लिए...

Thank you for a fantastic response! Highest number of pre-registrations in India in less than 24 hours! Also Read - FAU-G Game Launch Details: FAU-G की लॉन्च में देरी, जानें कब आएगा PUBG Mobile India की टक्कर वाला यह गेम

1+ million and counting… #FAUG #BeFearless

