FAU-G Game Teaser: अक्षय कुमार के बहुप्रतीक्षित FAUG गेम का टीजर जारी हो गया है. FAU-G गेम को बनाने वाली कंपनी nCore Games और अक्षय कुमार ने दशहरा के मौक पर इसका टीजर ट्वीट किया. टीजर से गेम के बारे में काफी जानकारी सामने आई है. Also Read - अक्षय कुमार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल एक्शन गेम FAU-G का कॉन्सेप्ट सुशांत ने दिया था?

भारत में सितंबर की शुरुआत में PUBG Mobile बैन होने के एक-दो दिन बाद ही बॉलिवुड ऐक्टर अक्षय कुमार ने ऐक्शन गेम Fearless And United-Guards (FAU-G) का ऐलान किया था. इसे PUBG जैसे इंटरनेशनल गेम्स की टक्कर में लाया जा रहा है. Also Read - FAU-G गेम लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की आई बाढ़, अक्षय कुमार भी हुए ट्रोल

nCore Games ने अपने ट्वीट में बताया है कि FAUG गेम को इस साल नवंबर में भारत में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने अभी गेम लॉन्च किए जाने की तारीख की घोषणा नहीं की है. इंडियन गेम डेवलपर nCore Games के को-फाउंडर विशाल गोंडल का दावा है कि फौजी गेम PUBG जैसे दूसरे इंटरनेशनल गेम्स को टक्कर देगा. बता दें कि अक्षय कुमार यह गेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्‍मनिर्भर भारत मूवमेंट के समर्थन में लेकर आ रहे हैं.

Today we celebrate the victory of good over evil, and what better day to celebrate our Fearless and United Guards, our FAU-G!

On the auspicious occasion of Dussehra, presenting the #FAUG teaser.@nCore_games @BharatKeVeer @vishalgondal #AtmanirbharBharat #StartupIndia pic.twitter.com/5lvPBa2Uxz

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 25, 2020