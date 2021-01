FAUG game Launch date update: का भारत में सबसे बड़ा राइवलरी गेम FAUG अब से कुछ ही दिनों में भारत में लॉन्च (PUBG Mobile vs FAUG) होने वाला है. FAUG भारत में गणतंत्र दिवस के दिन यानि 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला है. इस तरह इसके भारत में लॉन्च होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं. FAUG गेम को भारत में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस (रिपब्लिक डे) के दिवस पर लॉन्च किया जाएगा. इस बारे में पहले ही ऑफिशियल तौर पर जानकारी दी गई है. Also Read - FAUG Mobile Launch Date and Review: FAUG के लॉन्च से पहले आया गेमर्स का रिएक्शन, कहा- ये गेम तो...

पबजी मोबाइल भारत में FAU-G गेम से पहले एंट्री कर सकता है, यह तो अब असंभव लग रहा है, क्योंकि इसके 19 जनवरी को रिलांच करने की बात कही जा रही थी लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. Also Read - Download FAUG Mobile, How to Pre-register for FAUG Mobile online: प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू, कुछ घंटों में इतने करोड़ ने किया रजिस्ट्रेशन

बता दें कि PUBG Mobile को पिछले साल भारत में सितंबर में 117 चाइनीज ऐप्स के साथ बैन कर दिया गया था. तभी से डेवलपर्स इसे भारत में फिर से लॉन्च करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी बताया नहीं गया है. वहीं FAUG को लेकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. Also Read - FAUG Mobile Launch date update: FAU-G गेम कब होगा लॉन्च? लेटेस्ट रिपोर्ट में हो गया खुलासा!

Google Play पर गेम के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक , FAU-G (फौजी) असल दुनिया की घटनाओं से प्रेरित है और “भारत की सीमाओं की रक्षा करने वालों के जीवन के रोमांच को दर्शाता है.” अक्टूबर में रिलीज किए गए पहले ट्रेलर ने गेम की थीम को दिखाया था और कंपनी के को-फाउंडर विशाल गोंडल ने कहा था कि पहला स्तर गलवान वैली पर आधारित है. FAU-G गेम को NCore गेम्स ने डेवलप किया है.

PUBG के राइवलरी FAUG को बेंगलुरु-बेस्ड nCore Games द्वारा डेवलप किया गया है. यह गेम दिसंबर की शुरुआत से Google Play पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध है. FAU-G ने प्री-रजिस्ट्रेशन में ही रिकॉर्ड हासिल कर लिया था. कंपनी ने प्री-रजिस्ट्रेशन के महज 24 घंटों के अंदर 10.6 लाख रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिए थे.