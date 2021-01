FAUG Mobile Launch Date and Review, FAUG Mobile Pre-Registration, Google Play Store, FAUG Mobile Trailer: इंडिया मेड मोबाइल गेम FAUG (Fearless And United Guards) 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन लॉन्च होने जा रहा है. इस गेम के ट्रेलर्स पहले की लॉन्च हो चुके हैं. ट्रेलर में राष्ट्र गान भी है. लेकिन ट्रैलर के आधार पर इस गेम को जो रिव्यू आए हैं वो उत्साहजनक नहीं है. इनसाइटस्पोर्ट डॉट को नामक वेबसाइट में इसको लेकर एक रिपोर्ट छपी है. गेम के दीवाने इस गेम का अक्टूबर से इंतजार कर रहे हैं. Also Read - Co-WIN App News Update: सरकारी ऐप आया नहीं, लेकिन ये फर्जी Apps हो गए 10 हजार से अधिक डाउनलोड

ट्रेलर के हिसाब से देखें तो यह गेम भारत-चीन के बीच एलएसी के गलवान घाटी पर आधारित है. घाटी में भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है. इस लड़ाई में गन का इस्तेमाल ना के बराबर है. वैसे टीजर में गन दिख रहे हैं. दरअसल, यह पूरा गेम पिछले साल गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई वास्तविक झड़प पर आधारित है. इस झड़प में भारत के 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए थे. भारत और चीन के बीच सीमा पर हथियार का इस्तेमाल करने का समझौता है. Also Read - Corona Vaccine Latest Update: वैक्सीन के लिए Co-WIN App करना होगा डाउनलोड, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन..

जहां तक FAUG के Trailer की बात हो तो इसमें परफेक्शन की कमी है. इस गेम में ग्राफिक्स की क्वालिटी भी निम्न है. वैसे अभी भी गेम को डेवलप करने का काम जारी है लेकिन जो टेक्सचर और मॉडल दिख रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है. उनको ठीक से पॉलिस नहीं किया गया है. Also Read - Google Play Store पर खरीदे गए ऐप से नहीं है संतुष्ट, इस प्रोसेस से करें रिफंड

अब देखना है कि क्या इस गेम का दूसरा टीजर आता है और क्या उसमें इन कमियों को दूर किया जाता है. इस गेम के पहले टीजर के आधार पर गेमर्स और प्लेयर्स अपना फीडबैक दे रहे हैं. ऐसे में काफी संभावना है कि इस गेम के डेवलपर्स इन कमियों को दूर करेंगे.

Gameplay: गेमप्ले के मामले में यह गेम भी दोयम दर्जे का लगता है. इसमें बहुत ज्यादा गेम प्ले नहीं है. इसमें हैंड-टू-हैंड लड़ाई को प्रमुखता से दिखाई गई है. गन का इस्तेमाल काफी कम है. केवल एक सीन में भारतीय सैनिकों को दुश्मन सैनिकों को मारने के लिए डेटोनेटर का इस्तेमाल करते दिखाया गया है.

गेम में आगे बढ़ने के लिए प्लेयर्स को मिशन और टास्क को पूरा करना होगा. अभी तक एक्ट-1 के बाद स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी इस बारे में कोई क्लारिटी नहीं है.

अभी तक गेम का पहला पार्ट सिंगल प्लेयर वाला है. इस बारे में गेम मेकर्स ने भी पहले ही बता दिया था. लेकिन वास्तविक स्थिति की जानकारी गेम लॉन्च होने के बाद मिलेगी.

जो भी हो. अगर आपको भी इस गेम का इंतजार है तो आप तुरंत FAUG के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन कीजिए. रिपब्लिक डे के दिन यह गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएगा और आप आसानी से इस गेम का आनंद ले सकते हैं.