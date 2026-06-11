ट्रेन खुलने से पहले जानें कितनी सीटें बची हैं खाली? TTE को छोड़, वेटिंग टिकट वाले खुद IRCTC के इस फीचर से जानें स्टेटस

Train waiting to Confirm Ticket hack: ट्रेन का सफर आरामदायक तब ही माना जाता है जब आपके पास कन्फर्म सीट हो, लेकिन त्योहारों या छुट्टियों के मौसम में कन्फर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता. कई बार लोग वेटिंग टिकट के साथ सफर करने को मजबूर होते हैं और फिर खाली सीट के लिए TTE के आगे-पीछे चक्कर काटते हैं. आज हम आपको एक हैक बताने जा रहे हैं जिससे आपको ट्रेन में खाली टिकट का पता लगाने के लिए TTE के दाएं-बाएं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइये जानते हैं इस हैक के बारे में..
IRCTC का चार्ट वैकेंसी फीचर, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन सर्विस टूल है. जब ट्रेन छूटने से पहले फाइनल रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाता है, तो रेलवे उसके बाद बचे सीटों का डेटा ऑनलाइन कर देती है, जिससे कोई भी यात्री अपने फोन या लैपटॉप से चेक कर सकता है कि किस डिब्बे में कौन सी सीट खाली है. वेटिंग टिकट वाले यात्री खाली सीट चेक करके सीधे TTE से संपर्क कर सकते हैं.
पहले खाली सीट के लिए यात्रियों को टीटीई के भरोसे रहना पड़ता था, जिससे कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती थी. लेकिन IRCTC के ऑनलाइन चार्ट सिस्टम ने काम को बहुत आसान बना दिया है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेन में खाली बचे सीटों का पता लगा सकते हैं,
सीट का नंबर मिलने के बाद क्या करें?
खाली सीट का नंबर और कोच का नाम पता चलते ही तुरंत उस कोच में जाकर TTE से मिलें. TTE को खाली सीट की जानकारी दें. रेलवे नियमों के मुताबिक, TTE पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर वह सीट आपको अलॉट कर देगा. इसके बाद वेटिंग टिकट के बदले तय किराया लेकर एक नया टिकट देगा. इसके बाद आप आराम से अपनी सीट पर सफर पूरा कर सकेंगे.
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