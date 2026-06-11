ट्रेन खुलने से पहले जानें कितनी सीटें बची हैं खाली? TTE को छोड़, वेटिंग टिकट वाले खुद IRCTC के इस फीचर से जानें स्टेटस

IRCTC Chart Vacancy feature: ट्रेन में वेटिंग टिकट होने पर अब खाली सीट के लिए TTE के पीछे भागने की जरूरत नहीं है. IRCTC के चार्ट वैकेंसी फीचर से आप चलती ट्रेन में खाली सीट का पता लगाकर आसानी से टिकट कन्फर्म करवा सकते हैं. आइये जानते हैं ऐसा करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस..

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ट्रेन में खाली सीट कैसे खोजें (इमेज AI से है)

Train waiting to Confirm Ticket hack: ट्रेन का सफर आरामदायक तब ही माना जाता है जब आपके पास कन्फर्म सीट हो, लेकिन त्योहारों या छुट्टियों के मौसम में कन्फर्म टिकट मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता. कई बार लोग वेटिंग टिकट के साथ सफर करने को मजबूर होते हैं और फिर खाली सीट के लिए TTE के आगे-पीछे चक्कर काटते हैं. आज हम आपको एक हैक बताने जा रहे हैं जिससे आपको ट्रेन में खाली टिकट का पता लगाने के लिए TTE के दाएं-बाएं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइये जानते हैं इस हैक के बारे में..

IRCTC का चार्ट वैकेंसी फीचर

IRCTC का चार्ट वैकेंसी फीचर, रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन सर्विस टूल है. जब ट्रेन छूटने से पहले फाइनल रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाता है, तो रेलवे उसके बाद बचे सीटों का डेटा ऑनलाइन कर देती है, जिससे कोई भी यात्री अपने फोन या लैपटॉप से चेक कर सकता है कि किस डिब्बे में कौन सी सीट खाली है. वेटिंग टिकट वाले यात्री खाली सीट चेक करके सीधे TTE से संपर्क कर सकते हैं.

खाली सीट खोजने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

पहले खाली सीट के लिए यात्रियों को टीटीई के भरोसे रहना पड़ता था, जिससे कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती थी. लेकिन IRCTC के ऑनलाइन चार्ट सिस्टम ने काम को बहुत आसान बना दिया है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप ट्रेन में खाली बचे सीटों का पता लगा सकते हैं,

सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in ओपन करें या

मोबाइल में रेल कनेक्ट (Rail Connect) ऐप में लॉगइन करें. वहीं,

होम पेज ओपन होने के बाद Charts / Vacancy वाले ऑप्शन को ढूंढ उस पर क्लिक करें,

ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद रिजर्वेशन चार्ट का एक नया पेज खुल जाएगा,

वहां ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन, जहां से ट्रेन पकडनी है, की जानकारी भरें,

जानकारी भरने के बाद Get Train Chart बटन पर क्लिक करें,

अब स्क्रीन पर अलग-अलग क्लास, जैसे स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, के हिसाब से चार्ट दिखाई देगा,

अपनी पसंद के कोच को सेलेक्ट करें, उसके बाद खाली सीटों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी.

सीट का नंबर मिलने के बाद क्या करें?

खाली सीट का नंबर और कोच का नाम पता चलते ही तुरंत उस कोच में जाकर TTE से मिलें. TTE को खाली सीट की जानकारी दें. रेलवे नियमों के मुताबिक, TTE पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर वह सीट आपको अलॉट कर देगा. इसके बाद वेटिंग टिकट के बदले तय किराया लेकर एक नया टिकट देगा. इसके बाद आप आराम से अपनी सीट पर सफर पूरा कर सकेंगे.