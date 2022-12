108mp कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ Realme 10 Pro Plus की पहली सेल आज से शुरू

Realme 10 Pro सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus लॉन्च किए गए थे. इसमें से Realme 10 Pro Plus की आज पहली सेल है.

Realme 10 Pro series

Realme ने कुछ दिन पहले ही भारत में अपने 10 Pro सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च किया है और आज से इसके हैंडसेट Realme 10 Pro Plus की बिक्री शुरू हो गई है. रियलमी ने इससे पहले चीन में इस हैंडसेट को लॉन्च किया था. खरीदार Realme 10 Pro Plus को फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं. Realme 10 Pro Plus का कर्व्ड डिस्प्ले इसकी यूएसपी है. रियलमी मिड रेंज में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ फोन लॉन्च करने वाला पहला ब्रांड बन गया है. यह सिमेट्रिकल बेजल के साथ आ रहा है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है.

आप इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डालें और उसके बाद यह तय करें कि आपको इस पर पैसा खर्च करना चाहिये या नहीं.

Realme 10 Pro Plus: कीमत और उपलब्धता

Realme 10 Pro Plus दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है और बैंक ऑफर के साथ आप इसे 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं. Realme 10 Pro Plus के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है. ये हैंडसेट तीन रंगों में उपलब्ध है- हाइपस्पेस गोल्ड, डार्क मैटर और नेबुला ब्लू.

Realme 10 Pro Plus: स्पेसिफिकेशन

Realme 10 Pro Plus का डिस्प्ले 6.7 इंच AMOLED कर्ब्ड है, जो फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ आ रहा है. इसका रिफ्रेशन रेट 120Hz है और 360 Hz टच सैम्पलिंग रेट है. Realme 10 Pro Plus हैंडसेट में MediaTek Dimensity 1080 SoC है, जिसे 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है.

अगर बात कैमरे की करें तो आपको इससे फोटो खींचकर बहुत अच्छा लगने वाला है. क्योंकि Realm 10 Pro Plus में क्वाड कैमरा सेटअप है. इसमें 108 mp प्राइमरी कैमरा, 8mp अल्ट्रावाइड कैमरा और 2 mp मैक्रो शूटर शामिल हैं. सेल्फी के लिये खरीदारों को 16 mp कैमरा मिलेगा. अन्य फीचर में एंड्रॉयड 13 आधारित Realme UI 4 है , 5G और 5000mAh बैटरी के साथ 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है.