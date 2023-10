Hindi Technology

First Video Of Youtube Uploaded 18 Years Ago It Was About This Special Animal

YouTube First Video : 18 साल पहले अपलोड किया गया था YouTube पर पहला वीडियो, देखें क्या था उसमें

गाना सुनना हो या रेसिपी देखनी हो, YouTube की याद सबसे पहले आती है. तो क्या आप जानते हैं कि Youtube पर पहला वीडियो कब अपलोड किया गया था और वह किस बारे में था.

अठारह साल पहले, जावेद करीम नाम के एक व्यक्ति ने यूट्यूब पर पहला वीडियो पोस्ट किया था. मी एट द जू (Me at the zoo) के नाम से पोस्ट किए गए 18 सेकंड के वीडियो में यूट्यूब के को-फाउंडर करीम को सैन डिएगो चिड़ियाघर में हाथियों के झुंड के सामने खड़ा दिखाया गया है.

क्लिप में वह कह रहे हैं, “ठीक है, तो यहां हम हाथियों के सामने हैं.” “इन लोगों के बारे में अच्छी बात यह है कि उनके पास वास्तव में, वास्तव में, बहुत लंबी सूंड है और यह बहुत अच्छा है. और कहने के लिए बस इतना ही है.”

इस लो-क्वालिटी वाले वीडियो को मई 2005 में पोस्ट किया गया था. प्लेटफॉर्म के पब्लिक बीटा लॉन्च से ठीक एक महीने पहले. इस प्वाइंट तक यूट्यूब की टीम इसे एक डेटिंग साइट बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन देखते-देखते ये पूरी तरह से ऑनलाइन वीडियो प्लैटफॉर्म बन गया, जहां लोग वीडियो पोस्ट कर सकते थे और वीडियो देख सकते थे.

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, करीम ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए 2005 में कंपनी छोड़ दी थी. उनको साल 2006 में जब साइट का अधिग्रहण किया गया था, तब उन्हें Google स्टॉक के 137,443 शेयर मिले थे – जिनकी कीमत उस समय लगभग 64 मिलियन डॉलर थी.

YouTube छोड़ने के बाद से, करीम Youtube में हो रहे बदलावों को देखकर उसके आलोचक बन गए. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2013 में, YouTube में कुछ और बदलाव हुए. उसमें ये कहा गया कि अगर यूजर YouTube के वीडियो पर अपना कमेंट पोस्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास Google+ अकाउंट होना चाहिए. करीम ने इसकी भी खूब आलोचना की थी.

यहां दिये गए लिंंक पर यूट्यूब का पहला वीडियो देखें :

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

