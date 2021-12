Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale: ई-कॉमर्स साइट वेबसाइट Flipkart पर चल रही Big Bachat Dhamaal Sale का आज यानि 6 दिसंबर को आखिरी दिन है और आज भी आपके पास मौका है (Best Smartphone Under Rs 10,000) कि अपने पसंदीदा स्मार्टफोन को बेहद ही (Flipkart Sale) कम कीमत में खरीदने का. अगर आप एक नया स्मार्टफोन तलाश रहे हैं और महंगा होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे तो Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale में हिस्सा ले सकते हैं. (Top 5 Smartphone Under Rs 10,000) इस सेल में आपको स्मार्टफोन पर शानदार डिस्काउंट के साथ ही कई बैंक ऑफर्स (Discount on Smartphone) का भी मिलेगा. यहां हम उन स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि सेल के तहत 10 हजार रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हो रहे हैं.Also Read - Free Fire Redeem Codes 6 December 2021: आज मिल रहे हैं कई शानदार रिवॉर्ड्स, ऐसे उठाएं लाभ और जीतें गेम

Realme C25Y: इस स्मार्टफोन की ओरिजनल कीमत 12,999 रुपये है लेकिन Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale के तहत इसे मात्र 9,499 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा प्रीपेड पेमेंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ 1,500 रुपये का अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं. इस स्मार्टफोन की खासियत इसमें दिया गया 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5000mAh बैटरी है.

Redmi 9i (4GB): यह स्मार्टफोन भी सेल के तहत आपको 10,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध होगा. इसे मात्र 8,799 रुपये में खरीदा जा सकता है. जबकि इसकी कीमत 9,999 रुपये है. इसके अलावा स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर का भी लाभ उठाया जा सकता है. इसमें आपको 5000mAh की दमदार बैटरी के साथ ही कई शानदार फीचर्स मिलेंगे.

Poco C31: इस स्मार्टफोन की ओरिजनल कीमत 10,999 रुपये है, लेकिन Flipkart Big Bachat Dhamaal Sale में हिस्सा लेकर आप इसे केवल 8,499 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके साथ ही नो कोस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर की भी सुविधा दी जा रही है. यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें दमदार बैटरी दी गई है.