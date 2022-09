Flipkart यूजर्स के लिये अच्छी खबर है. फ्लिपकार्ट जल्द ही Big Billion Days Sale 2022 शुरू करने वाला है. इसलिये अगर आप शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाएं, क्योंकि Flipkart पर आपको हर चीज पर बंपर छूट मिलने वाली है. खासतौर से अगर आप मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ऑडियो एक्सेसरीज, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 80 फीसदी तक की छूट मिल रही है. Also Read - iPhone के इन हैंडसेट्स में नहीं चलेगा WhatsApp, कहीं आपके पास भी वही आईफोन तो नहीं

Flipkart Big Billion Days Sale: ऑफर और कैशबैक

डील्स को और भी किफायती और आकर्षक बनाने के लिये Flipkart ने कई बैंकों के साथ साझेदारी की है, मसलन Axis Bank और ICICI Bank. ये बैंक, खरीदारों को स्पेशल ऑफर दे रहे हैं. इन बैंकों के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर यूजर्स को इंस्टैंट 10 फीसदी का डिस्काउंट मिल रहा है. इसके अलावा अगर आपके पास Paytm एकाउंट है तो आपको कैशबैक भी मिलेगा. Flipkart Axis Bank Credit Card कैशबैक और Flipkart Pay Later जैसी सुविधाएं भी हैं, जिसकी मदद से आप इंस्टैंट लोन या EMI जैसे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. Also Read - Nothing Phone (1) की सेल एक बार फिर शुरू, Flipkart दे रहा जबरदस्त ऑफर

Flipkart Big Billion Days Sale डील्स

स्मार्टफोन : Flipkart बिग बिलियन डेज सेल के दौरान स्मार्टफोन के बड़े ब्रैंड्स जैसे कि Realme, Poco, Vivo और Samsung पर बंपर छूट मिल रही है. यहां तक Apple iPhones की कीमतों पर भी भारी डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है. आमतौर पर देखा जाता है कि फ्लिपकार्ट प्रीमियम iPhones पर छूट देता है. लेकिन आने वाले Big Billion Days में नई iPhone 14 सीरीज पर भी जबरदस्त ऑफर मिलने की उम्मीद है. हालांकि अभी तक ऑफर की जानकारी नहीं दी गई है. Also Read - iPhone या Android स्मार्टफोन हो गया चोरी? इस ट्रिक के जरिए झट से कर लें ट्रैक

लैपटॉप : अगर आप गेमिंग लैपटॉप की तलाश कर रहे हैं तो जरा रुकिये. क्योंकि Flipkart sale में आपको यह सस्ते में मिल सकता है. गेमिंग वाले लैपटॉप आमतौर पर महंगे आते हैं, लेकिन सेल के दौरान इन पर 40 फीसदी छूट मिलने की उम्मीद है.

TV और अन्य अप्लायंस : टीवी और अन्य अप्लायंस जैसे कि पंखा, गीजर, एसी और अन्य पर 80 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान बड़े ब्रैंड की टीवी की कीमत 8999 से शुरू हो सकती है.