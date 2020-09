Flipkart-Amazon Sale: फेस्टिव सीजन नजदीक आने के साथ ही Flipkart और Amazon ने भी सेल की घोषणा कर दी है. दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर टीजर जारी कर इसकी जानकारी दी है. फ्लिपकार्ट पर The Big Billion Days सेल और ऐमजॉन पर Great Indian Festival Sale का आयोजन किया जाएगा. दोनों कंपनियों ने अभी सेल की तारीख नहीं बताई है, लेकिन सेल के दौरान मिनने वाले डिस्काउं-ऑफर्स की झलक दिखाई है. Also Read - Moto E7 Plus India Launch: Moto E7 Plus स्‍मार्टफोन 23 सितंबर को होगा लॉन्‍च, बजट में मिलेंगे धांसू फीचर

Flipkart Big Billion Days Discount (फ्लिपकार्ट की सेल में इस कार्ड्स पर छूट)

Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान SBI के क्रेडिट-डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट इंस्‍टेंट डिस्‍काउंट मिलेगा. पेटीएम से पेमेंट करने पर कैशबैक का ऑफर है. इसके अलावा SBI, ICICI, HDFC जैसे बैंक के कार्ड्स पर फ्लिपकार्ट नो-कॉस्‍ट-ईएमआई की सुविधा भी देगा. सेल के दौरान डेबिट कार्ड ईएमआई भी उपलब्‍ध होगी.

Amazon Great Indian Festival Sale Discount (ऐमजॉन इन कार्ड्स पर देगा छूट)

ऐमजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान HDFC बैंक के डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर 10 पर्सेंट का इंस्‍टेंट डिस्‍काउंट देगा. यह ऑफर ईएमआई ट्रांजेक्‍शन पर भी उपलब्‍ध होगा.

स्‍मार्टफोन, टीवी और अप्‍लायंसेज पर मिलेगी बंपर छूट

फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन ने अपनी इस फेस्टिव सीजन सेल में स्‍मार्टफोन्‍स पर बंपर डिस्‍कांउट का वादा किया है. फ्लिपकार्ट ने टीवी और अप्‍लायंसेज पर 80 पर्सेंट तक छूट, तो ऐमजॉन ने भी भारी छूट देने की बात कही है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 पर्सेंट तक डिस्‍काउंट

फ्लिपकार्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और अक्सेसरीज पर 80 पर्सेंट तक छूट मिलेगी. साथ ही एक्सचेंज ऑफर्स और हर दिन नई डील्स मिलेंगी. वहीं, ऐमजॉन की सेल दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 70 पर्सेंट तक का डिस्‍काउंट मिलेाग. टीवी और अपलायंसेस पर भी दोनों वेबसाइट शानदार छूट देने वाली हैं.

इन प्रॉडक्‍ट्स पर भी डिस्‍काउंट

सेल के दौरान दोनों ई-कॉमर्स कंपनियां इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, एक्‍सेसरीज, फैशन, ब्‍यूटी, बेबी केयर, होम, किचन, फर्नीचर समेत अन्‍य प्रॉडक्‍ट्स पर तगड़ा डिस्‍काउंट देंगी. फ्लिपकार्ट पर सेल के दौरान हर दिन सुबह 8 बजे, शाम 4 बजे और रात 12 बजे Crazy Deals मिलेगी, जिसमें अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा.

प्‍लस और प्राइम मेंबर्स के लिए पहले शुरू होगी सेल

फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट प्‍लस मेंबर्स के लिए और ऐमजॉन पर प्राइम मेंबर्स के लिए सेल अन्‍य यूजर्स के मुकाबले पहले शुरू हो जाएगी. इसका मतलब प्‍लस और प्राइम मेंबर्स सेल का फायद पहले उठा सकते हैं. उम्‍मीद है कि दोनों कंपनियां जल्‍द सेल डेट की घोषणा करेंगी.