Xiaomi और ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर इन दिनों फेस्टिवल सेल चल रही है। इस सेल पर फ्लिकार्ट पर शाओमी के कई स्मार्टफोन्स पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है। शाओमी ने एक ट्वीट कर Flipkart Big Billion Days सेल पर उसके स्मार्टफोन्स पर मिल रहे डिस्काउंट को लेकर जानकारी शेयर की है। Xiaomi Poco F1 स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट में 13,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। आज हम आपको यहां Poco F1 स्मार्टफोन पर मिल रहे ऑफर के बारे में पूरी डिटेल्स दे रहे हैं।

Poco F1 का 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट 21,999 रुपये में लिस्ट है। इस पर कंपनी फ्लैट 7,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के बाद यह इसकी कीमत 14,999 रुपये हो जाती है। फ्लिकार्ट पर इस फोन का पेमेंट Axis Bank के डेबिट और क्रेडिट कार्ड या फिर ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर यूजर्स 1500 बैंक डिस्काउंट मिलेगा इसके बाद Poco F1 की इफेक्टिव प्राइस 13,900 रुपये हो जाती है।

#DiwaliWithMi deals are coming to #TheBigBillionDays at the stroke of midnight with upto 13900 off on our smartphones

Redmi 7A -4999*

Note 7S -8999*

Note 7 Pro -10999*

POCO F1 -14999*

K20 -19999*

K20 Pro -24999*

Bank offers @AxisBank @ICICIBank

You can’t refuse this offer. pic.twitter.com/t98RaAAkd6

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) September 29, 2019