Flipkart Big Diwali Sale 2021: फेस्टिव सीजन के मौके पर चल रही Flipkart Big Diwali Sale 2021 सेल के तहत यूजर्स कई शानदार स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. (Made in India Smartphone) इस सेल में आपको महंगे स्मार्टफोन भी सस्ते में मिलेंगे. (Diwali Sale) इतना ही नहीं, स्मार्टफोन पर कई बैंक ऑफर (Discount on Smartphone) भी दिए जा रहे हैं, जिनका लाभ उठाकर आप कम कीमत अपना पसंदीदा स्मार्टफोन (Micromax IN Note 1 Price) घर ले जा सकते हैं. आज की बेस्ट डील में हम बात करेंगे Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन के बारे में. जिसे Flipkart Big Diwali Sale 2021 में मात्र 500 रुपये में खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे?

Micromax IN Note 1 पर उठाएं शानदार ऑफर्स का लाभ

Flipkart Big Diwali Sale 2021 के तहत Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन पर कई शानदार ऑफर्स दिए जा रहे हैं. सेल में इस स्मार्टफोन के 4GB + 64GB स्टोरेज मॉडल पर 38 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है. जिसके बाद इसे 9,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. जबकि इसकी ओरिजनल कीमत 15,499 रुपये है. इसके अलावा स्मार्टफोन पर कई बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. जिनका लाभ उठाकर इसे कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Micromax IN Note 1 पर मिल रहा है जबरदस्त एक्सचेंज ऑफर

Micromax IN Note 1 स्मार्टफोन पर 8,950 रुपये तक के एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाया जा सकता है. एक्सचेंज ऑफर के बाद यह स्मार्टफोन मात्र 549 रुपये में उपलब्ध होगा. यह कीमत आपके पुराने फोन के मॉडल पर निर्भर करती है. बता दें कि इसके लिए फोन की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और फोन बहुत पुराने मॉडल का नहीं होना चाहिए. यदि आपके पास भी पुराना फोन है तो आप मॉडल नंबर डालकर उस पर मिलने वाला एक्सचेंज ऑफर चेक कर सकते हैं. इसके अलावा यदि आप SBI बैंक कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 1,250 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा.