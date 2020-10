Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट पर दिवाली सेल चल रही है. इस नई सेल में ई-कॉमर्स कंपनी धमाकेदार डील्स दे रही है. अगर आप सस्ता ब्लूटूथ स्पीकर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह सही समय हो सकता है. Flipkart Big Diwali सेल में स्पीकर्स पर 80 पर्सेंट तक की छूट मिल रही है. यह डिस्काउंट मार्केट में मौजूद लगभग सभी ब्रैंड के स्पीकर्स पर है. यहां हम आपको फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में एक हजार रुपये से कम में मिलने वाले 5 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में बता रहे हैं. Also Read - Offers on TV in Flipkart Big Diwali Sale: जबरदस्त ऑफर, 5999 रुपये में मिल रहा थॉमसन का LED TV

Philips BT40 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर

फिलिप्स का यह पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर 949 रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. स्पीकर ब्लूटूथ वर्जन 4.1 के साथ आता है. इसकी वायरलेस रेंज 10 मीटर है. स्पीकर की बैटरी को फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है. फुल चार्ज पर इसकी बैटरी 4 घंटे तक चलती है. इस स्पीकर में मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है.

boAt Stone 190F 5W ब्लूटूथ स्पीकर

फ्लिपकार्ट की सेल में boAt का यह स्पीकर 799 रुपये में मिल रहा है. इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 4 घंटे तक चलेगी. इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है. इसकी वायरलेस रेंज भी 10 मीटर है.

Mi Compact 2W ब्लूटूथ स्पीकर

Mi Compact 2W ब्लूटूथ स्पीकर 799 रुपये में मिल रहा है. इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 4.2 मिलता है. स्पीकर की बैटरी 1.4 घंटे में फुल चार्ज होगी. एक बार चार्ज होने के बाद बैटरी 6 घंटे तक चलेगी. इसकी वायरलेस रेंट 10 मीटर है. हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए इस स्पीकर में बिल्ट-इन-माइक है.

Ambrane BT-47 5W ब्लूटूथ स्पीकर

यह ब्लूटूथ स्पीकर फ्लिपकार्ट पर 799 रुपये में मिल रहा है. इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है. इसमें भी हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए बिल्ट-इन-माइक की सुविधा है. इसकी बैटरी फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है. एक बार चार्ज होने के बाद बैटरी 7 घंटे तक चलेगी.

Boult Audio BassBox Blast 10W ब्लूटूथ स्पीकर

फ्लिपकार्ट पर यह ब्लूटूथ स्पीकर 899 रुपये में मिल रहा है. ब्लूटूथ वर्जन 4.2 के साथ आने वाले इस स्पीकर की वायरलेस रेंज 10 मीटर है. कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी एक घंटे में फुल चार्ज होती है. सिंगल चार्ज पर बैटरी 8 घंटे तक चलेगी.