Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल आज खत्म हो रही है. सेल के दौरान ई-कॉमर्स कंपनी टीवी पर 75 पर्सेंट तक की छूट दे रही है. अगर सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज आपको पास आखिरी मौका है (32 inch smart tv under 15000). फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल के आखिरी दिन स्मार्ट टीवी पर भारी छूट मिल रही है. साथ ही एक्सिस बैंक कार्ड्स से पेमेंट करने पर 10 पर्सेंट इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. आइए आपको Flipkart Big Diwali सेल के आखिरी दिन सस्ते में मिल रहे 32 इंच के 5 बेस्ट स्मार्ट टीवी (best smart tv under 15000) के बारे में बताते हैं.

MarQ 32-इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV (32AAHDM)

MarQ का 32 इंच का स्मार्ट टीवी 10,999 रुपये में मिल रहा है. ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस टीवी में 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. यह स्मार्ट टीवी Netflix, Disney+Hotstar, Youtube, Eros Now, Sony Live, Hungama और Zee5 जैसे ऐप्स सपोर्ट करता है.

Thomson 9A Series 32 इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV (32PATH0011)

Thomson 9A सीरीज का 32 इंच का स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट पर 10,999 रुपये में मिल रहा है. यह 60 Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है. थॉमसन का यह टीवी Prime Video, Disney+Hotstar, Youtube समेत अन्य ऐप्स सपोर्ट करता है. ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस टीवी में भी 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है.

Nokia 32 इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV (32TAHDN)

कम दाम में नोकिया का 32 इंच का स्मार्ट टीवी भी खरीद सकते हैं. फ्लिपकार्ट सेल में यह 13,499 रुपये में मिल रहा है. ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला यह टीवी Netflix, Prime Video, Disney+Hotstar और Youtube समेत ज्यादातर पॉप्युलर ऐप्स सपोर्ट करता है. इसमें 1.5 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. नोकिया का यह टीवी शानदार साउंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है.

Motorola 32 इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV (32SAFHDM)

मोटोरोला का 32 इंच का स्मार्ट टीवी फ्लिपकार्ट पर 13,499 रुपये में मिल रहा है. 60 Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आने वाला यह टीवी ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. इसमें आप Netflix, Prime Video, Disney+Hotstar और Youtube का मजा ले सकते हैं. टीवी में गूगल ऐप स्टोर से ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं. मोटोरोला का यह स्मार्ट टीवी डॉल्बी ऑडियो साउंड टेक्नोलॉजी के साथ आता है.

Mi 4A PRO 32 इंच HD रेडी LED स्मार्ट ऐंड्रॉयड TV

Mi 4A PRO 32 इंच स्मार्ट टीवी 13,499 रुपये में मिल रहा है. ऐंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला यह स्मार्ट टीवी 60 Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ आता है. यह Disney+Hotstar और Zee5 समेत 5 हजार ऐप्स सपोर्ट करता है. इसमें 1 जीबी रैम के साथ 8 जीबी इंटरनल स्टोरेज है. इसमें दो स्पीकर दिए गए हैं. शाओमी का यह टीवी स्टीरियो साउंड सराउंड साउंड सिस्टम के साथ आता है.