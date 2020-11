Flipkart Big Diwali Sale: फ्लिपकार्ट पर चल रही दिवाली सेल में जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं. इस सेल में वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स काफी कम दाम में मिल रहे हैं. अगर आप सस्ता ईयरबड्स लेना चाह रहे हैं, तो Flipkart Big Diwali Sale में आपके लिए शानदार मौका है. आइए आपको फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में एक हजार रुपये से कम में मिल रहे (Wireless Bluetooth earbuds under 1000) बेस्ट वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स के बारे में बताते हैं. Also Read - Flipkart Big Diwali Sale: धमाकेदार ऑफर, 11 हजार रुपये से कम में 32 इंच का धांसू स्मार्ट TV

Boult Audio AirBass Monopod Bluetooth Headset

बोल्ट का यह ईयरबड्स फ्लिपकार्ट पर 599 रुपये में मिल रहा है. माइक के साथ आने वाले इस ईयरबड्स की वायरलेस रेंज 10 मीटर है. इसमें ब्लूटूथ का वर्जन 4.2 मिलता है. इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है. वहीं, एक बार फुल चार्ज होने पर बैटरी 10 घंटे तक चलेगी.

Portronics Harmonics Twins 22 Smart TWS Earpods

Portronics का वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स 799 रुपये में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है. माइक के साथ आने वाले इस ईयरबड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5 दिया गया है. इसकी वायरलेस रेंज 10 मीटर है. इसकी बैटरी 2 घंटे में फुल चार्ज होगी. सिंगल चार्ज पर इसकी बैटरी लाइफ 3 घंटे है.

Mivi DuoPods M20 True Wireless Bluetooth Headset

फ्लिपकार्ट दिवाली सेल में Mivi DuoPods M20 वायरलेस ब्लूटूथ ईयरबड्स 999 रुपये में मिल रहा है. इस ईयरबड्स की खासियत इसकी बैटरी है. कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी बैटरी 20 घंटे तक चलेगी. माइक के साथ आने वाले इस ईयरबड्स में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है. इसकी वायरलेस रेंज 10 मीटर है.

WeCool M-M1 in Ear True Wireless Bluetooth Earbuds

WeCool का ईयरबड्स फ्लिपकार्ट पर 949 रुपये में उपलब्ध है. इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में एक-दो घंटे का समय लगता है. कंपनी का दावा है कि सिंगल चार्ज पर इसकी बैटरी 60 घंटे तक चलती है. यह ईयरबड्स माइक के साथ आता है. ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आने वाले इस ईयरबड्स की वायरलेस रेंज 10 मीटर है.

iBall Mini Earwear A9 Bluetooth Headset

iBall का ईयरबड्स फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल में 985 रुपये में मिल रहा है. एक हजार रुपये से कम में यह ईयरबड्स भी अच्छा ऑप्शन रहेगा. यह ब्लूटूथ वर्जन 4 के साथ आता है. माइक की सुविधा इसमें भी मिलती है. इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लगता है.