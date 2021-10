Flipkart Big Diwali Sale: ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर फेस्टिवल सीजन की एक और ‘Big Diwali Sale’ की शुरुआत हो गई है. इस सेल के तहत आपको लगभग सभी ब्रांड के स्मार्टफोन को कम कीमत और भारी डिस्काउंट (Discount on Smartphone) की सुविधा दी जा रही है. यदि आप बजट रेंज में नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. आजकल यूजर्स के बीच बड़ी बैटरी क्षमता वाले स्मार्टफोन का काफी क्रेज है क्योंकि ये स्मार्टफोन सिंगल चार्ज में लंबी बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं. ऐसे में Flipkart Big Diwali Sale के तहत आप 6000mAh बैटरी (6000mAh Battery Smartphone Under Rs 7000) वाले Infinix Smart 5 स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं स्मार्टफोन पर मिलनी वाली डील के बारे में डिटेल से.Also Read - WhatsApp में जल्द ऐड होंगे कई कमाल के फीचर्स, जो बदल देंगे आपका चैटिंग एक्सपीरियंस

Infinix Smart 5 पर उठाएं शानदार ऑफर्स का लाभ

Flipkart Big Diwali Sale के तहत Infinix Smart 5 स्मार्टफोन (Best Smartphone in India) मात्र 6,999 रुपये में उपलब्ध हो रहा है. इसके अलावा यदि आप स्मार्टफोन खरीदने के लिए SBI क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो सीधे 10 प्रतिशत इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5 प्रतिशत का कैशबैक भी दिया जा रहा है. इतना ही नहीं इस स्मार्टफोन पर 6,450 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी प्राप्त किया जा सकता है. इस ऑफर का लाभ यूजर्स 23 अक्टूबर तक ही उठा सकेंगे. Also Read - JioPhone Next: दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन दिवाली से पहले होगा लॉन्च, जानिए डिटेल