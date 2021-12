Flipkart Big Saving Days Sale: अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि Flipkart Big Saving Days आज से लाइव हो गई है. इस सेल में आपको कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर (Flipkart Sale) भारी डिस्काउंट के साथ ही आकर्षक ऑफर्स का भी लाभ मिलेगा. (Smartphone Under Rs 10000) आज यानि 16 दिसंबर से शुरू हुई ये सेल 21 दिसंबर तक चलेगी और इस बीच आप आप कई ऑफर्स का लाभ उठाकर अपने पसंदीदा स्मार्टफोन को कम कीमत में घर ले जा सकते हैं. (Best Deal on Smartphone) अगर आप 10,000 रुपये से कम कीमत का स्मार्टफोन तलाश रहे हैं (Discount on Smartphone) तो इस सेल में आप महंगे स्मार्टफोन को भी 10,000 रुपये से कम कीमत में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं Flipkart Big Saving Days सेल में 10,000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में डिटेल से.Also Read - Jio ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला प्लान, 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिलेगा डाटा का लाभ, जानिए डिटेल

Flipkart Big Saving Days सेल में मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो यदि आप स्मार्टफोन खरीदने के लिए एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा स्मार्टफोन पर नो कोस्ट ईएमआई विकल्प के साथ ही एक्सचेंज ऑफर की भी सुविधा दी जा रही है.

Infinix Hot 10S: इस स्मार्टफोन की ओरिजनल कीमत 12,999 रुपये है लेकिन सेल के तहत इसे मात्र 9,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. SBI क्रेडिट कार्ड के जरिए इस स्मार्टफोन 10 प्रतिशत का इंस्टैंट डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है. साथ ही 9,450 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है. जो कि आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करता है. यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 6000mAh की बैटरी के साथ ही ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

MOTOROLA e40: सेल के तहत इस स्मार्टफोन को भी 9,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है जबकि इसकी कीमत 10,999 रुपये है. इसमें 5000mAh की दमदार बैटरी और 48MP + 2MP + 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस स्मार्टफोन पर भी यूजर्स एक्सचेंज ऑफर और 10 प्रतिशत इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं.

POCO C31: अगर आप 10,000 रुपये से कम कीमत में एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो POCO C31 भी बेस्ट विकल्प है. इसकी कीमत 10,999 रुपये है लेकिन सेल के तहत इसे 8,499 रुपये में उपलब्ध कराया जा सकता है. साथ ही 10 प्रतिशत के इंस्टैंट डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर इसे और भी कम कीमत में खरीदा जा सकता है. यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G35 प्रोसेसर पर काम करता है और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.