Flipkart Black Friday Sale का आज यानि 30 नवंबर को आखिरी दिन है और (Flipkart Black Friday Sale Last Day) आज भी आपके पास अपने पसंदीदा स्मार्टफोन को कम कीमत (Best Deal on Smartphone) में खरीदने का मौका है. इस सेल के तहत कई शानदार स्मार्टफोन को आकर्षक ऑफर्स के साथ कम कीमत में खरीदने का मौका मिल रहा है. सेल के आखिरी दिन iPhone 12, iPhone 12 Mini और Realme GT Master Edition समेत कई स्मार्टफोन पर डिस्काउंट का लाभ उठाया जा सकता है. इस सेल में बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दिए जा रहे हैं. सभी ऑफर्स का इस्तेमाल कर आप महंगे स्मार्टफोन को भी सस्ते में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं सेल के आखिरी दिन किन स्मार्टफोन को ऑफर का लाभ उठाकर कम कीमत में खरीदा जा सकता है.

Flipkart Black Friday Sale के तहत आज आखिरी दिन भी आपको iPhone 12 Mini केवल 42,999 रुपये में मिल रहा है. इस डिवाइस की कीमत 46,999 रुपये है लेकिन यदि आप इसे प्रीपेड ऑफर के तहत 2,000 रुपये के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा आप iPhone 12 को भी बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर 54,999 रुपये में खरीद सकते हैं.

Realme GT Master Edition स्मार्टफोन पर भी सेल में काफी शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध हो रहा है. इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए यदि आप एचडीएफसी बैंक कार्ड का उपयोग करते हैं आपको 10 प्रतिशत इंस्टैंट डिस्काउंट उपलब्ध होगा. इस स्मार्टफोन की कीमत 25,999 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको यह 23,999 रुपये में उपलब्ध होगा. वहीं इस स्मार्टफोन पर 18,250 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी प्राप्त किया जा सकता है.

OPPO Reno6 5G पर भी शानदार ऑफर दिया जा रहा है. इस स्मार्टफोन को बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर 26,991 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. इसके अलावा स्मार्टफोन को नो कोस्ट ईएमआई विकल्प और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाकर इस स्मार्टफोन को कम कीमत में खरीदा जा सकता है.