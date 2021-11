Flipkart ने अपने यूजर्स के लिए जबरदस्त ऑफर ‘लव इट ऑर रिटर्न इट’ (Love It or Return It) पेश किया है. इस ऑफर के तहत यूजर्स स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसे 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. यदि इस बीच उन्हें स्मार्टफोन पसंद न आए तो वह उसे लौटाकर पूरा रिफंड पा सकते हैं. हालांकि, यह ऑफर सभी स्मार्टफोन्स के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन पर ही इसका लाभ उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं Flipkart के इस ऑफर के बारे में डिटेल से.Also Read - PUBG New State: एंड्राइड फोन यूजर्स को गेम डाउनलोड करने में हो रही है परेशानी, जानिए डिटेल

Flipkart के Love It or Return It प्रोग्राम की बात करें तो इसका लाभ कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन पर उठाया जा सकता है. कंपनी ने इस प्रोग्राम को बैंगलुरू, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुम्बई, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और वडोदरा में शुरू किया है. इसके लिए कंपनी ने Samsung के साथ डील की है और इस डील का लाभ यूजर्स Samsung के प्रीमियम स्मार्टफोन पर उठा सकते हैं. इस डील के तहत यूजर्स को Samsung Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy Z Flip 3 उपलब्ध कराया जाएगा.

Samsung Galaxy Z Fold 3 और Samsung Galaxy Z Flip 3 को खरीदने के बाद आप 15 दिनों तक इनका उपयोग कर सकते हैं. यदि इस बीच आपको ये स्मार्टफोन पसंद नहीं आते तो आप इन्हें वापस कर सकते हैं. कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन वापस करने के बाद यूजर्स को रिफंड मिल जाएगा. बता दें कि इन स्मार्टफोन की कीमत एक लाख से रुपये से अधिक है और इस प्रोग्राम के तहत आप इन स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं. हालांकि, रिफंड से पहले कंपनी ये चेक करेगी कि स्मार्टफोन सही कंडीशन में है या नहीं.