Flipkart से खरीदारी करने वालों के लिए यह बड़ी खबर है. फ्लिपकार्ट अब कैश ऑन डिलीवरी कराने वाले खरीदारों से एक्स्ट्रा चार्ज लेने की योजना बना रहा है. यानी अब Cash on Delivery का ऑप्शन चुनना खरीदारों के लिए महंगा सौदा हो सकता है. दरअसल, फ्लिपकार्ट ने यह तय किया है कि वह कैश ऑन डिलीवरी कराने वाले खरीदारों से एक छोटी सा शुल्क लेगी, यह 5 रुपये हो सकता है.

यूजर्स अगर ये एक्सट्रा फीस देने के लिए अगर तैयार हैं तो वह cash on delivery का विकल्प चुन सकते हैं. Flipkart मोबाइल ऐप और वेबसाइट के अनुसार अगर यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट का चुनाव नहीं करते हैं तो उन्हें एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस देनी होगी.

फिलहाल, कैश ऑन डिलीवरी करने वाले Flipkart के यूजर्स को सिर्फ डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है. फ्लिपकार्ट से अगर 500 रुपये के कम का ऑर्डर करते हैं तो 40 रुपये डिलीवरी फी देनी पड़ती है. 500 से ज्यादा कीमत की चीजों पर डिलीवरी चार्ज नहीं देना होता है. Flipkart Plus मेम्बर्स के लिए बिना डिलीवरी चार्ज खरीदारी करने का बेनेफिट होता है.

लेकिन अब फ्लिपकार्ट जो नियम बदलने जा रहा है, उसमें सभी यूजर्स के लिए कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुनने पर एक्स्ट्रा फीस अनिवार्य होगी.दरअसल, फ्लिपकार्ट ऐसे यूजर्स की संख्या घटाना चाहता है जो कैश ऑन डिलीवरी कराते हैं और ऐसे खरीदारों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं.