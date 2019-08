FLIPSTART DAYS SALE LIVE: देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी FLIPKART पर आज 1 अगस्त 2019 से FLIPSTART DAYS SALE शुरू हो गई है, जो 3 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान आप FLIPKART पर मिलने वाले प्रॉडक्ट्स को अट्रैक्टिव प्राइस में हासिल कर सकते हैं। कंपनी इस दौरान अलग-अलग सेगमेंट में 80% तक डिस्काउंट ऑफर कर रही है। हम आपको यहां फ्लिपकार्ट पर मिल रहे अलग-अलग सेगमेंट में ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। FLIPKART पर इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक एंड एसेसरीज, आयरन मिक्सर जैसे प्रॉडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आप इस सेल के दौरान रिफर्बिश स्मार्टफोन भी खरीद सकते हैं।

सेल के दौरान कार एसेसरीज पर 80% तक का ऑफ मिल रहा है। वहीं ब्लूटूथ और हेडफोन जैसे प्रॉडक्ट्स पर 40 से 60% तक का ऑफ दिया जा रहा है। अगर आप फिलहाल कोई लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट टाइम है। सेल के दौरान आपको पतले और हल्के लैपटॉप मिल जाएंगे। इन लैपटॉप की कीमत 33,990 रुपये से शुरू है। आप Asus VivoBook 14 Core i3 7th Gen – (4 GB/256 GB SSD/Windows 10 Home) X412UA-EK341T Thin and Light Laptop (14 inch, Peacock Blue, 1.5 kg) को 33,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके पास Apple MacBook Air Core i5 5th Gen – (8 GB/128 GB SSD/Mac OS Sierra) MQD32HN/A A1466 (13.3 inch, Silver, 1.35 kg) को 64,990 रुपये में खरीदने का मौका है। इसके साथ और भी ऑफर भी दिए जा रहे हैं। Citi Bank Credit and Debit cards पर 10% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

सेल के दौरान वियरेबल भी डिस्काउंट में पेश किए जा रहे हैं। आप Apple Watch Series 3 GPS – 42 mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band (Black Strap Regular) को 25,900 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं Apple Watch Series 3 GPS – 38 mm Space Grey Aluminium Case with Black Sport Band (Black Strap Regular) की कीमत 23,900 रुपये है।

आप शाओमी के Mi 10000 mAh Power Bank (PLM09ZM, 2i) (Black, Lithium Polymer) को महज 899 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है तो आप Canon EOS 80D DSLR Camera Body with Single Lens: EF-S 18-135 IS USM (16 GB SD Card) (Black) को 70,999 रुपये में खरीद सकते हैं। सेल के दौरान आप Samsung T5 250 GB External Solid State Drive (Blue) को 8,399 रुपये में खरीद सकते हैं।