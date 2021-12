Flipkart Mobile Bonanza Sale: ई-कॉमर्स साइट Flipkart एक बार फिर से अपने यूजर्स के लिए ‘Flipkart Mobile Bonanza Sale’ लेकर आई है. यदि आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके (Best Deal on Smartphone) लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. इस सेल में (Discount On Smartphone) कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर शानदार डील्स और डिस्काउंट मिल रहा है. सेल के तहत आप Canara Bank के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत इंस्टैंट डिस्काउंट का (iphone 12 mini price in india) लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा नो कोस्ट ईएमआई विकल्प और एक्सचेंज ऑफर की भी सुविधा दी जा रही है. इनका लाभ उठाकर आप अपने पसंदीदा स्मार्टफोन को बेहद ही कम कीमत में घर ले जा सकता है. इसमें iPhone 12 से लेकर Poco M3 Pro 5G तक कई शानदार स्मार्टफोन शामिल हैं. आइए जानते हैं इस सेल में मिलने वाली बेस्ट डील्स के बारे में.Also Read - WhatsApp लेकर आया धमाकेदार फीचर, अब पूरी तरह बदल जाएगा चैटिंग का पूरा अंदाज

iPhone 12 Mini: सेल के तहत आप इस स्मार्टफोन को 44,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इसके अलावा आप स्मार्टफोन पर 16,050 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर प्राप्त कर सकते हैं. एक्सचेंज ऑफर की कीमत आपके पुराने डिवाइस पर डिपेंड करती है. इसके अलावा नो कोस्ट ईएमआई विकल्प का भी लाभ उठा सकते हैं. यह डिवाइस A14 Bionic Chip पर काम करता है और इसमें 12MP + 12MP का ड्यूल रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Poco M3 Pro 5G: इस स्मार्टफोन को खरीदने का यह अच्छा मौका है. इसके लिए आपको केवल 14,499 रुपये खर्च करने होंगे. इसके अलावा स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर और नो कोस्ट ईएमआई विकल्प का लाभ उठाया जा सकता है. यह स्मार्टफोन 5000mAh की बैटरी और MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर से लैस है.

Realme 8s 5G: Flipkart Mobile Bonanza Sale के तहत यूजर्स Realme 8s 5G को केवल 17,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. इस पर एक्सचेंज ऑफर और नो कोस्ट ईएमआई विकल्प की भी सुविधा दी जा रही है. स्मार्टफोन में कई खास फीचर दिए गए हैं. यह MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर से लैस है और इसमें 64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है.