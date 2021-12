Flipkart Mobiles Bonanza Sale: Flipkart पर शुरू Mobiles Bonanza Sale के तहत कई ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर जबरदस्त छूट और ऑफर दिए जा रहे हैं, (5G Smartphone in India) जिनका लाभ उठाकर (5G Smartphone in Budget) आप कम कीमत में स्मार्टफोन को घर ले जा सकते हैं. दो दिनों तक चलने वाली इसक सेल का आज यानि 8 दिसंबर को आखिरी दिन है. आज भी आपको कई स्मार्टफोन बेस्ट डील के तहत मिलेंगे. (Discount on Smartphone) यूजर्स महंगे से (Realme Narzo 30 5G Price in India) महंगे स्मार्टफोन को कम कीमत में खरीद सकेंगे. आजकल यूजर्स के बीच 5G स्मार्टफोन का काफी क्रेज है और अगर आप भी 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो Mobiles Bonanza Sale में हिस्सा जरूर लें. इस सेल में आपको मात्र 99 रुपये में 5G स्मार्टफोन खरीदने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं कैसे उठाएं ऑफर का लाभ?Also Read - Jio, Airtel और Vodafone Idea पर भारी पड़ा BSNL, मात्र 75 रुपये में दे रहा है अनलिमिटेड कॉलिंग और कई बेनिफिट्स

Flipkart Mobiles Bonanza Sale Discount And Offers: इस सेल के तहत Realme Narzo 30 5G स्मार्टफोन बेहद ही शानदार ऑफर और डिस्काउंट में उपलब्ध हो रहा है. इस स्मार्टफोन की कीमत 17,999 रुपये है. लेकिन इसे 1,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 16,999 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा यदि स्मार्टफोन खरीदने के लिए आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा. वहीं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 850 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत 16,149 रुपये हो जाएगी.

इस स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है और आप इस स्मार्टफोन पर 16,050 रुपये का एक्सचेंज ऑफर प्राप्त कर सकते हैं. जिसके बाद स्मार्टफोन की कीमत मात्र 99 रुपये रह जाएगी. लेकिन स्पष्ट कर दें कि यह ऑफर आपके पुराने फोन के मॉडल नंबर और कंडीशन पर डिपेंड करता है. इसके लिए वेबसाइट पर दिए गए एक्सचेंज ऑफर वाले विकल्प में अपने पुराने फोन का मॉडल नंबर डालकर चेक करें.